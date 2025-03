Martina De Ioannon torna a lanciare frecciatine a Gianmarco Steri dopo la fine del suo trono a Uomini e Donne. Sono passati circa due mesi da quando Martina ha finito il suo percorso nel dating show di Canale 5, scegliendo di uscire dal programma insieme a Ciro Solimeno. Una decisione che ha fatto molto discutere, dato che molti spettatori tifavano per l’altro corteggiatore, Gianmarco. Ad ogni modo, Martina ha deciso di seguire il cuore, iniziando a viversi la storia d’amore con Ciro lontano dalle telecamere. Inizialmente, Martina si era mostrata restia all’idea di andare a convivere, al punto che in tanti erano convinti che si fosse pentita subito della sua scelta.

In realtà, però, la storia tra i due procede a gonfie vele e, adesso, vivono insieme a Roma. Ciro ha deciso di lasciare la sua città, Torre Annunziata, così da stare vicino alla fidanzata. Nonostante ciò, Martina ha lanciato spesso frecciatine nei confronti di Gianmarco. Subito dopo averlo visto salire sul trono, ha messo like ad alcuni post che insinuavano una sorta d’ipocrisia da parte sua, considerando il grande sentimento che aveva decantato nei confronti di Martina. Adesso, dopo tempo, si è lasciata andare ad un’altra mossa social che non è sfuggita agli spettatori.

Martina De Ioannon lancia una stoccata a Gianmarco Steri? Ecco cos’ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne

Alcune ore fa, Martina De Ioannon ha condiviso un Tiktok insieme a Ciro Solimeno. In molti hanno lasciato commenti di affetto per la coppia, ma, allo stesso tempo, non sono mancati anche i messaggi degli “haters“. Un utente, ad esempio, ha scritto: “L’unica cosa che ha parlato chiaro è la sua faccia quando ha visto Gianmarco sul trono, altroché sti finti tiktok (Ciro è un bravo ragazzo ed è una vittima)”. Al che, l’ex tronista non è riuscita a restare completamente zitta di fronte a questi attacchi, mettendo ‘mi piace‘ a questa risposta di una sua fan: “Con questo convive h24 e paragonate ancora i percorsi? In un programma che si sono visti in totale 10 volte per 40 minuti?”.

Insomma, Martina sembra essersi stancata di vedere ancora Gianmarco tirato in ballo, ritenendo assurdo paragonare le due situazioni. Con il tronista, infatti, c’è stata solo una conoscenza durante Uomini e Donne, mentre con Ciro convive 24 ore su 24 ed è profondamente innamorata di lui. Nonostante siano passati mesi dalla fine del suo trono, c’è ancora chi non accetta la sua scelta e, giustamente, la romana ha voluto mettere le cose in chiaro.