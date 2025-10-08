Martina De Ioannon scatena il caos con alcuni like: cosa sta succedendo con Ciro Solimeno

Martina De Ioannon nel mirino. Pochi giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la rottura da Ciro Solimeno, il giovane napoletano che aveva scelto lo scorso gennaio, preferendolo a Gianmarco Steri. Per mesi, i due si sono mostrati molto innamorati, al punto che Ciro aveva lasciato la sua città per andare a vivere insieme a Martina a Roma. Dopo la fine dell’estate, però, tutto è improvvisamente cambiato e, dopo qualche settimana di silenzio social, la coppia ha pubblicato un comunicato congiunto, spiegando che tra di loro ci sarà sempre affetto e rispetto.

Tuttavia, alcuni atteggiamenti di Martina hanno subito scatenato critiche. Prima di tutto, l’ex volto di Temptation Island ha precisato che molti si aspettavano questa separazione già otto mesi fa, lasciando intendere che avevano ragione a pensare che la relazione non sarebbe durata. In seguito, ha iniziato a mettere alcuni like “sospetti” su Instagram, accompagnati da diverse frecciatine rivolte all’ormai ex fidanzato.

Martina De Ioannon al centro delle critiche: dettagli

Poche ore fa, Martina De Ioannon ha pubblicato un video su TikTok mentre cantava, ricevendo numerosi commenti negativi, con molti utenti l’hanno accusata di aver dimenticato troppo in fretta Ciro e di averlo soltanto usato. A quel punto, l’ex tronista ha messo “mi piace” ad alcuni messaggi contro la coppia, tra cui uno in particolare che lasciava intendere la mancanza di un vero amore tra loro.

“Puoi far vedere tutta la felicità di questo mondo, ma non riuscirai mai a colmarla. Hai avuto ragazzi che ti hanno sempre amata, ma tu hai sempre cercato quel qualcosa in più… e non l’hai mai trovato”, si legge nel commento. Un gesto che ha scatenato ancora più critiche, soprattutto perché, fino a poche settimane fa, Martina definiva Ciro “l’uomo della sua vita”, dichiarando di non essere mai stata così innamorata come lo era di lui.