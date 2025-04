Martina De Ioannon, scontro con un fan dopo la scelta a Uomini e Donne

Da quando Martina De Ioannon ha deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne per vivere la sua storia d’amore con Ciro Solimeno, a discapito del corteggiatore Gianmarco, ha lasciato perplesso il web e i telespettatori. Non tutti infatti hanno condiviso e capito i motivi della sua decisione e tra i tanti commenti che rimbalzano in rete ce n’è uno in particolare che è arrivato sui social della diretta interessata. Un utente, infatti, l’ha stuzzicata senza pietà su TikTok sostenendo che la scelta migliore per lei sarebbe stata Gianmarco.

“Il migliore è lui”, scrive l’utente sotto un post in cui Martina De Ioannon si mostrava felice e spensierata al fianco del fidanzato Ciro. La ragazza non ci ha pensato due volte a replicare e lo ha fatto seguendo l’istinto. “Perché dovete creare una competizione che non esiste?”, ha reagito evidentemente seccata l’ex tronista.

Martina De Ioannon così prova a spiegare per l’ennesima volta i motivi che l’hanno portata a scegliere Ciro, mostrando al tempo stesso grande empatia e rispetto per Gianmarco, con cui comunque ha condiviso una bella esperienza a Uomini e Donne. “Io e Ciro non parleremo mai male di Gianmarco. Per me è stato una persona importante, a cui voglio bene. E questo Ciro lo rispetta. Se pensate che facendo così create odio siete fuori strada”, ha ribadito Martina De Ioannon.

Insomma, l’ex tronista non sembra intenzionata ad accettare altri commenti fuori luogo o battutine poco piacevoli nei confronti suoi o del compagno. Chiede solo rispetto per la sua storia d’amore e vorrebbe che il suo ormai ex corteggiatore Gianmarco non venisse più tirato in ballo. Sarà fatto?