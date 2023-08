Uomini e Donne, Martina Luchena è diventata mamma/ Foto: svelato il nome scelto per la bambina

Martina Luchena ha partorito: l’ex di Uomini e Donne è diventata mamma

Martina Luchena è diventata mamma per la prima volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato sul suo profilo Instagram la nascita della sua bambina con un post in cui appare al settimo cielo al fianco del compagno Maurizio Bonori. Nel messaggio che accompagna lo scatto, Martina annuncia anche il nome scelto per la figlia: “Sapevamo il tuo nome ancor prima di scoprire fossi una bimba. 24.08.2023 alle ore 3.53 è nata la nostra Matilde Bonori. Oggi mamma&papà”.

Migliaia i commenti ricevuti dal post del lieto annuncio. Spiccano quelli di altri volti noti di Uomini e Donne, come Teresa Langella che scrive “Eravamo così in ansia. Auguroni ragazzi meravigliosi e benvenuta al mondo Matilde”; o di Ludovica Valli: “Auguri tesoro. Che meraviglia!”; o ancora di Nicole Mazzocato: “Auguri amoreeee!! Sono troppo felice per voi due, bella la vostra favola”.

Martina Luchena, chi è il compagno Maurizio Bonori e come si sono conosciuti

Martina Luchena, che fu a Uomini e Donne la corteggiatrice non scelta da Riccardo Gismondi, ha conosciuto il suo attuale compagno Maurizio nel 2020. I due già si conoscevano da diversi anni, eppure non era mai scattata la scintilla anche perché lei era ancora molto giovane: “Noi ci siamo conosciuti la primissima volta otto anni fa, io ero ancora piccolina e lui anche. – ha rivelato Martina – Io ero partita con le mie amiche per questa vacanza di maturità, direzione Corfù. Dopo non ci siamo più visti, per sei anni. Siamo spariti. Io ero a Torino, lui a Brescia. Questo finché io non sono andata a Salò per un lavoro e lui ha visto dalle mie Instagram Stories che sarei rimasta lì qualche giorno.” Oggi Maurizio (che è già papà di un bambino) e Martina sono diventati genitori della piccola Matilde.

Un post condiviso da Martina Luchena (@martinaluchena)













