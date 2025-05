Finalmente sposi! Oggi Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione pronunceranno il fatidico sì. Una relazione, la loro, che ha sempre appassionato il pubblico di Uomini e Donne, il quale ha visto nascere un amore in modo estremamente genuino negli studi di Maria De Filippi. Dopo Temptation Island, Cerioli era stato invitato come tronista nel celebre dating show di Canale 5 visto l’estremo interesse che aveva suscitato nei confronti di milioni di ragazze. E oggi, dopo la nascita di una splendida bambina Allegra, i due convolano a nozze.

“Ho finito di scrivere il discorso. Inizio ad avere un bel batticuore, bello però, euforia. Non vedo l’ora di vederti arrivare“, ha scritto Andrea Cerioli su Instagram. Spesso l’ex tronista si lascia andare a dediche dolcissime per la sua nuova famiglia, felicissimo di essere diventato padre e tra poche ore, marito. Ma cosa sappiamo del loro matrimonio? Partiamo dalla proposta, arrivata come un fulmine a ciel sereno l’anno scorso in riva al mare. Lui aveva in braccio la figlia Allegra e non ha esitato un attimo nel chiedere ad Arianna di sposarlo: “Avevo preparato un discorso ma non sono riuscito a farlo“, aveva detto.

Matrimonio Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, location tra gli ulivi e due invitati speciali da Uomini e Donne

Per quanto riguarda la location, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avevano svelato di essere indecisi tra Umbria e Toscana. Come unico indizio entrambi hanno postato una foto di un enorme parco pieno di ulivi a fare da sfondo, anche se per motivi di privacy nessuno dei due ha rilasciato informazioni sul nome della location. “Realizzare da zero il mio abito da sposa è stata un’emozione unica“, ha detto Arianna Cirrincione a propostito dell’abito, “Ho voluto mettere un piccolo pezzo di me in ogni dettaglio. L’attesa è quasi finita, non vedo l’ora che possiate vederlo anche voi“.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sponsorizzerà durante il matrimonio un abito di Pronovias. Si tratta di un vestito con un lungo spacco e una tramatura liscia, mentre un secondo abito è pieno di cristalli e pizzo con la forma a sirena. Eppure nessuno dei due vestiti sarà quello ufficiale del matrimonio dato che si tratterà senza dubbio di una sorpresa. Poche informazioni invece riguardo agli invitati dato che gli unici nomi certi sono quelli di Paolo Crivellin e Angela Caloisi, ex ‘colleghi’ di Uomini e Donne. Tra pochissimo anche loro due si sposeranno e ricambieranno senza dubbio l’invito.