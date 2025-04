Angela Caloisi e Paolo Crivellin annunciano finalmente la data del matrimonio. La coppia nata a Uomini e donne di Maria De Filippi, che di recente era tornata a Verissimo per svelare la volontà di sposarsi, questa volta ha rivelato anche alcuni importanti dettagli. Finalmente è stata ufficializzata la data del matrimonio Angela Caloisi e Paolo Crivellin, i due ex protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi sono intervenuti via social, dove hanno rivelato la data delle nozze: “Save the date 31/07”, si legge nella didascalia che accompagna la serie di scatti pubblicata dalla coppia.

E’ tempo del lieto evento dunque per Angela Caloisi e Paolo Crivellin, pronto a unirsi in matrimonio dopo le parole recenti a Verissimo, con i due che avevano comunicato la volontà di sposarsi: “Dopo sette anni insieme, mi aspettavo la proposta di matrimonio, ma non me la aspettavo in quel momento, lì sulla neve, quindi mi ha sorpresa” aveva detto la ragazza nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale Cinque.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin matrimonio, social scatenati: “Era l’ora”

Non sono tardate ad arrivare anche le reazioni del popolo dei social alla notizia del matrimonio tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin. La coppia ha infatti rivelato la data delle nozze, confermando la volontà di andare all’altare. E i fan della coppia di Uomini e donne sono esplosi di gioia:

“Era l’ora, finalmente ce l’avete fatta” si legge tra i fiumi di auguri per i due ragazzi, ora pronti a coronare il loro sogno d’amore, a lungo ricorso e ora pronto a diventare realtà davanti agli occhi di tutti.

