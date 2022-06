Uomini e donne matrimonio Isabella Ricci e Fabio Mantovani/ “Ignorati da Gemma e Ida”

Isabella Ricci, tutte le emozioni delle nozze con Fabio Mantovani

Isabella Ricci ha da poco coronato il suo sogno: convolare a nozze con il suo Fabio Mantovani, conosciuto a Uomini e donne. L’ex Dama e l’ex Cavaliere del programma di Maria De Filippi hanno celebrato il matrimonio attraverso rito civile a Pescantina, nel veronese, pochi giorni fa. Il coronamento di un percorso d’amore che li ha visti conoscersi nel dating show più celebre della tv, per poi innamorarsi e, infine, compiere il passo più importante. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la neo-sposa Isabella Ricci ha ripercorso le emozioni di quella cerimonia.

“È stato un matrimonio bellissimo. L’emozione vera è arrivata quasi alla fine, perché prima ero piuttosto tesa nell’organizzare un giorno per noi così importante” ha spiegato ricordando la fase iniziale dei preparativi. Nel turbinio di emozioni vissute, l’ex Dama ricorda anche un episodio indelebile della cerimonia: “Il momento più forte è stato quando ho visto Fabio e lui si è avvicinato insieme ai suoi figli dicendomi che quello era tutto il loro ‘pacchetto’ familiare“.

Isabella Ricci ricorda a Nuovo Tv ogni singolo dettaglio del matrimonio con Fabio Mantovani, come l’immagine più intima della cerimonia: “Una foto che ci siamo scattati io e Fabio quando abbiamo finito di prepararci. Eravamo su una scalinata accanto a un laghetto con i cigni e lui mi ha stretta in un abbraccio. C’eravamo soltanto noi: è stato un momento tutto nostro che ci ha permesso di scambiarci a vicenda le nostre energie“. Tra gli invitati alle nozze anche due volti di Uomini e donne, l’ex tronista Samantha Curcio e l’ex cavaliere Marcello Messina.

Per i neo-sposi è arrivato anche un augurio speciale da parte di un volto simbolo del programma: “Tina Cipollari mi ha fatto gli auguri personalmente, rinnovandomi la sua stima“. Discorso inverso, invece, per Gemma Galgani e Ida Platano, sulla scia di attriti passati nello studio del programma: “Com’era prevedibile, invece, Gemma non ci ha fatto gli auguri e come lei, neppure Ida. Il matrimonio è una bella festa e a mio avviso ci si dovrebbe lasciare alle spalle le incomprensioni del passato ma evidentemente non tutti la pensano come me“. Per i neosposi è ora tempo di pensare al futuro e ai progetti insieme: “Ci siamo regalati una nuova casa a Dubai, negli Emirati Arabi, dove vivremo per 7 mesi l’anno. Tra qualche giorno partiremo e non vedo l’ora. Il nostro è un progetto bellissimo ma anche molto impegnativo perché dovremo ricostruire la nostra vita da capo“.











