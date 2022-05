Uomini e Donne, Matrimonio Isabella Ricci e Fabio Mantovani/ Trapelate le immagini

Uomini e donne, Isabella Ricci sposa Fabio Mantovani

Un’altra coppia nata alla corte di Uomini e Donne convola a nozze, si tratta degli ex protagonisti del trono over Isabella Ricci e Fabio Mantovani.

A mettersi per prima in gioco al dating show di Maria De Filippi – alla ricerca dell’amore – era stata Isabella Ricci, divenuta molto presto l’acerrima rivale di Gemma Galgani. Dopodiché, una volta subentrato nel parterre over, è stata la volta di Fabio Mantovani, presentatosi a Uomini e donne come pretendente interessato alla conoscenza della dama dall’altezza invidiatissima.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani/ Ospiti a Uomini e Donne per le nozze?

Nel giro di poco tempo, tra i due volti tv, si è instaurato un rapporto all’insegna della complicità, tale che poco prima di Natale 2021 Fabio Mantovani riesce a farsi dare l’esclusiva da Isabella Ricci, uscendo di scena dal dating-show di Maria De Filippi con lei, come una coppia a tutti gli effetti. E in data odierna, 28 maggio 2022 – la storica coppia di Uomini e Donne ha compiuto il grande passo sull’altare.

Isabella Ricci: "Gemma Galgani? Si fa castelli dopo un bacio"/ "A Uomini e Donne..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)

La testimonianza social del matrimonio post-Uomini e donne

A rivelarlo sono alcuni movimenti social che Isabella Ricci ha registrato sul suo profilo Instagram, si tratta cioè della condivisione di due foto che la ritraggono nel mezzo della cerimonia di matrimonio, che l’ha legata a Fabio Mantovani. Un’immagine è visibile tra le Instagram stories e l’altra è invece un post pubblico sul noto account social della dama ed entrambe le immagini presentano in descrizione la data delle nozze.

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 10 aprile: Isabella e Fabio, viaggio da sogno...

“A 63 anni sono la persona che ho sempre voluto essere”, scrive Isabella Ricci di sé nella bio su Instagram, un aforisma da cui si deduce tra l’altro che lei abbia voluto con tutta se stessa l’unione con Fabio Mantovani alla sua età. Più grande di pochi anni rispetto alla dama è il cavaliere, di anni 66.

I due ex Uomini e donne sono convolati a nozze con rito civile, presso il Comune di Pescantina (Verona), dove risiede in pianta stabile il neo sposo. Al grande evento i due sposi hanno sfoggiato un look glamour: uno smoking black & white è stata la scelta di Fabio e un abito bianco stilizzato con stampa floreale multicolor invece è stato il look di Isabella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA