Uomini e donne, Matteo e Valeria in crisi?/ Federica Aversano, lo spoiler allarma…

L’edizione di Uomini e donne appena terminata ha visto formarsi una delle coppie simbolo del programma, quella composta da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Fuori dalle telecamere i due hanno ripreso la frequentazione iniziata durante la messa in onda del dating show, tuttavia numerosi indizi li vorrebbero attualmente in crisi. A commentare i rumors secondo cui la coppia sarebbe scoppiata è Federica Aversano, la non scelta del tronista genovese, intervenuta sul proprio profilo Instagram rispondendo alle innumerevoli curiosità dei fan.

Tra le tante domande a lei poste, qualcuna è riferita anche all’attuale situazione sentimentale tra Valeria e Matteo. La Aversano è stata così interpellata sull’argomento offrendo il suo personale punto di vista, con una risposta esemplare che non lascia trasparire gioia ma sincero rammarico: “Sono tutte così le domande. Falsissimo, non ho mai gioito per i momenti difficili di altri. Anzi me ne dispiace“. I rumors non sono ancora stati confermati dalla coppia, intanto l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha esposto il suo pensiero sulla vicenda.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone: le voci di crisi dopo Uomini e donne

La presunta crisi tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone ha tenuto banco nel mondo del gossip negli ultimi giorni. La coppia ultimamente si è fatta vedere poco sui social e c’è chi, come l’influncer ed esperta di gossip Deianira Marzano, ritiene che l’idillio d’amore si sia spezzato. E che, soprattutto, i due stiano sfruttando questo temporaneo silenzio social per poi tornare alla ribalta sui rispettivi profili fingendo che tutto stia andando bene tra di loro.

Gli indizi sull’ipotetica rottura però sono tanti e anche un altro esperto di gossip come Amedeo Venza ritiene che la love story sia giunta al capolinea. Non solo per il silenzio social che ormai dura da giorni, ma anche perché Matteo non avrebbe partecipato al compleanno della sua Valeria, preferendo una vacanza in Gran Bretagna assieme alla famiglia. Le dediche e i messaggi social tra i due scarseggiano sempre più e il silenzio sta diventando assordante: è davvero tutto finito dopo l’amore sbocciato in quel di Uomini e donne?

