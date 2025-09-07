Matteo Fioravanti, ex tronista di Uomini e Donne, ha spiazzato i fan svelando di essere diventato papà: “Dedicherò tutto me stesso…”.

4 anni fa decise di cercare la sua anima gemella cimentandosi nel ruolo di tronista a Uomini e Donne; vi ricordate di Matteo Fioravanti? I i fan irriducibili della trasmissione sicuramente non ne hanno perse le tracce, diverso forse il discorso per chi è meno legato alle dinamiche social dato che il ragazzo, nel corso degli ultimi anni, ha vissuto una vera e propria altalena dal punto di vista mediatico. Prima la notorietà con il ruolo nell’iconico dating show di Canale 5 dove scelse Noemi Baratto.

Una liaison durata però pochi mesi e con Fioravanti che decise di mettere da parte l’attenzione mediatica e social. Nel giro di poco tempo è passato dall’apertura alla chiusura di un canale Only Fans, tornando così ad un profilo basso sui social. Una premessa necessaria per sottolineare quanto siano rimasti sorpresi i fan di Uomini e Donne dal suo recente annuncio: “Sono diventato papà”.

Matteo Fioravanti, l’ex tronista di Uomini e Donne ‘presenta’ il primo figlio e la nuova compagna: “Sono tutta la mia vita!”

Ebbene sì, è nato il figlio di Matteo Fioravanti: il piccolo Romeo. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne e vige grande curiosità sull’identità della compagna che in questi mesi/ anni era appunto sfuggita all’attenzione degli appassionati. “Volevo presentarvi mio figlio Romeo e lei, la donna che amerò per il resto della mia vita”, parole più che al miele quelle di Fioravanti e non potrebbe essere altrimenti data la bellezza del momento.

“Ti prometto che dedicherò tutto me stesso per essere un buon padre e tutto ciò che desidererei che io sia per te. Mamma e papà ti amano alla follia”, prosegue così Matteo Fioravanti sui social – come racconta Isa e Chia – nel descrivere la sua immensa gioia per la nascita del primo figlio, Romeo. Non manca poi una romantica e toccante dedica alla compagna da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Posso solo che ringraziarti per avermi regalato questo dopo; sei già e sarai una mamma eccezionale, ti amo baby!”.