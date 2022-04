Uomini e Donne, Matteo Ranieri punge l’ex Sophie sulla scelta Valeria/ “Non sullo stesso livello…”

Uomini e donne, Matteo Ranieri si apre dopo la scelta: spunta Sophie Codegoni

È l’ultimo tronista uscente di Uomini e Donne, Matteo Ranieri, e dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con la scelta che ha chiuso in definitiva il suo trono classico, fa ora parlare di sé per una curiosa intervista. Si tratta di un intervento concesso tra le pagine di Mio magazine, dove l’ormai tronista uscente ligure di Uomini e donne replica a chi si ostini a paragonare la sua ex fiamma Sophie Codegoni (che lo sceglieva nel 2021 al termine del suo trono classico) alla sua attuale compagna, che lui ha scelto in conclusione del suo trono succeduto a quello dell’ex storica (Sophie fa attualmente coppia con Alessandro Basciano, i due si sono conosciuti al Grande fratello vip 6). Nel dettaglio, Matteo Ranieri desta ora clamore mediatico per aver dichiarato che le sue storie d’amore, quella naufragata e quella in corso non siano paragonabili.

Federica Calemme vs. Sophie Codegoni/ "A lavorare, anziché rifarvi il seno! “

Matteo Ranieri a cuore aperto dopo Uomini e donne: le parole d’amore per Valeria Cardone

Nel suo intervento a mezzo stampa, quindi, Matteo Ranieri non fa mistero di essere innamorato della sua prescelta, conosciuta a Uomini e donne, Valeria Cardone, nonostante la conoscenza tra i due sia avvenuta in tempi molto ristretti rispetto alla frequentazione che lui ha avuto con l’ex tronista Sophie Codegoni al trono classico della modella. “Adesso sono uscito dal programma dopo poche esterne. Nel mio precedente percorso nessuno dei due era innamorato dopo 5 mesi di trono. Sono due storie diverse. Inoltre con Sophie è durata appena 3 settimane, non penso possano essere messe sullo stesso livello”, sono le dichiarazioni pungenti, con cui Matteo paragona la sua prescelta all’ex tronista, ergendo a grande amore la lovestory che ora lo vincola alla napoletana, Valeria Cardone.

Sophie Codegoni "Jessica Selassiè? Cercava disperatamente un uomo"/ Poi un video...

Matteo Ranieri e Valeria Cardone sembrano, quindi, fare sul serio, anche perché insieme alla dolce metà campana, lui intenderebbe concretizzare a breve la convivenza. Dall’altra parte anche Sophie Codegoni e il fidanzato conosciuto al Grande fratello vip 6 appena concluso, Alessandro Basciano, si palesano intenti a fare sul serio. Chissà, quindi, se almeno una delle due copie nate in tv sia destinata a convolare a nozze nell’immediato.

LEGGI ANCHE:

Federica Aversano, tronista a Uomini e donne?/ Il gossip: "De Filippi spinge per..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA