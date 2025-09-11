Megghi Galo avvistata con un noto calciatore: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne scatena il gossip

In molti si ricorderanno di Megghi Galo per il suo percorso come corteggiatrice a Uomini e Donne, nonché per la sua breve storia con l’ex tronista Lucas Peracchi. Dopo il programma, poi, Megghi ha iniziato una carriera di successo nel mondo dei social, legandosi al manager Alessandro Piscopo. I due hanno avuto una storia lunga quattro anni, con tanto di proposta di matrimonio, salvo poi separarsi lo scorso anni con qualche polemica. Ebbene, nelle ultime ore, Megghi è tornata a far parlare di sé dopo essere stata avvistata in compagnia di un noto calciatore.

Di chi si tratta? Di Riccardo Calafiori, noto difensore dell’Arsenal e giocatore della Nazionale. I due sono stati beccati mentre passeggiavano tranquillamente, con le immagini che sono finite rapidamente sui social, facendo scoppiare il gossip. In tanti, infatti, hanno subito pensato ad una possibile storia d’amore, sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Addirittura, le foto sono arrivate ai fan internazionali di Calafiori, accrescendo ancora di più il seguito social di Megghi.

Ex volto di Uomini e Donne scatena il gossip: dettagli

Lo scorso anno, Megghi Galo ha affrontato un periodo molto difficile, a causa della rottura dall’ex fidanzato Alessandro Piscopo, arrivata dopo due aborti ravvicinati e il periodo in cui la madre lottava contro un tumore. Adesso, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra aver ritrovato la serenità al fianco del calciatore, con il quale si è mostrata molto complice. Tuttavia, bisogna chiarire che, per ora, si tratta solo di gossip e la loro potrebbe essere anche solo una semplice amicizia.

