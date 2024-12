Uomini e Donne, Francesca Sorrentino lancia una ‘frecciatina’ all’ex Manuel Maura?

In queste ore le due troniste del Trono Classico di Uomini e Donne hanno rilasciato una breve intervista a Witty Tv per fare gli auguri di Buon Natale 2024 e rivelare come e con chi trascorreranno le feste e quali sono i loro buon propositi per l’anno nuovo. Tuttavia le dichiarazioni di Francesca Sorrentino non sono passate inosservate e secondo alcuni sarebbero una vera e propria ‘frecciatina’ all’ex fidanzato Manuel Maura. Nel dettaglio, infatti, la tronista ha rivelato: “Spero di stare bene e che le persone intorno a me stiano bene, spero di avere meno preoccupazioni… spero di trovare un equilibrio e una serenità e perché no anche una persona.”

Le parole della tronista di Uomini e Donne non sono passate inosservate e secondo molti sono un velato riferimento all’ex fidanzato Manuel soprattutto nella parte in cui dichiara che vorrebbe meno preoccupazioni. Insomma, secondo l’ipotesi dei fan Francesca Sorrentino ha voluto inviare un messaggio in codice all’ex Manuel Maura, una sorta di frecciatina sottolineando le preoccupazioni che il giovane le ha dato quando stavano insieme. È bene sottolineare, però, che si tratta solo di suggestioni e allusioni e che se le cose stanno davvero così non è dato saperlo. L’ex volto di Temptation Island si riferiva davvero al suo ex o a tutt’altro?

Francesca Sorrentino e l’ex fidanzato Manuel Maura perché si sono lasciati?

Prima di partecipare come tronista di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino con l’allora fidanzato Manuel Maura ha partecipato a Temptation Island. A scrivere al programma fu proprio la giovane perché: “Lui ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna”. Durante il falò di confronto, i due decisero di separarsi. Dopo alcuni mesi i due annunciarono il ritorno di fiamma da durò poco. Sui motivi del perché si sono lasciati Francesca e Manuel non sono mai scesi nel dettaglio ma il ragazzo ha sempre smentito le voci di possibili tradimenti. Di recente, invece, Manuel sui social ha anche bollato come poco probabile un ritorno di fiamma in futuro: “Allora, ti dico la verità: non penso sia possibile un ritorno con Francesca. Però la cosa bella della vita è che è imprevedibile, può succedere di tutto Quindi non lo so, mai dire mai nella vita”.