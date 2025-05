Cosa c’è tra Michele Longobardi e Clotilde Esposito? I due stanno davvero insieme? È un gossip, questo, esploso qualche tempo fa, quando l’ex tronista di Uomini e Donne e la celebre attrice di Mare Fuori sono stati avvistati insieme. Lui è ben noto al pubblico di Canale 5, avendo concluso solo pochi mesi fa la sua avventura in studio nel peggiore dei modi: cacciato dal programma a causa di una serie di segnalazioni.

Clotilde è invece un volto molto amato di Mare Fuori, serie nella quale interpreta Silvia Scacco, una detenuta dell’IPM al centro di numerose dinamiche. L’avvistamento dei due volti noti insieme ha subito scatenato il gossip secondo il quale tra loro potrebbe esserci una storia d’amore: ma le cose stanno davvero così?

Clotilde Esposito smentisce il flirt con Michele Longobardi di Uomini e Donne: “Ci conosciamo da 15 anni ma…”

A fare chiarezza è stata l’attrice in un’intervista rilasciata a Fanpage. Clotilde Esposito ha smentito le voci di un presunto flirt con Michele Longobardi, spiegando che tra loro c’è, invece, soltanto una bella amicizia. “È un mio carissimo amico, ci conosciamo da quindici anni. – ha dichiarato l’attrice – Mi ha anche fatto da cupido di una delle mie primissime relazioni.” E sul fatto di non aver smentito prima il gossip, ha aggiunto: “Non l’ho fatto perché l’ho ritenuto inutile, eravamo in compagnia di altre persone. Ci vediamo spesso e ci vogliamo bene.”

Michele Longobardi e Clotilde Esposito, dunque, non stanno insieme ma sono amici di lunga data. Non è chiaro se l’attrice sia anzi fidanzata con un’altra persona anche se, nel corso dell’intervista, ha ammesso di esser messa sicuramente meglio, in amore, del personaggio che interpreta in Mare Fuori. “Sono una persona molto razionale, seleziono le persone nei miei rapporti, sia di amicizia che di amore – ha spiegato – Sono molto diversa da lei.”