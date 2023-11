Uomini e Donne, Michele Longobardi: “Io tronista? Ecco la verità”/ “Se ho sentito Manuela Carriero? Vorrei…”

Michele Longobardi prossimo tronista di Uomini e Donne? “Non mi dispiacerebbe”

Michele Longobardi è stato uno dei corteggiatori di Manuela Carriero a Uomini e Donne. La loro conoscenza è finita male, con l’addio prima di lui allo studio e poi di lei al trono. A distanza di qualche settimana da quel momento, Michele ha rilasciato un’intervista a Fanpage, durante la quale ha risposto anche alle voci su un suo ritorno nel programma ma come tronista.

“Non lo so, devi chiedere alla redazione. – ha scherzato Michele, spiegando che – Non mi dispiacerebbe, ma non c’è nulla ora.” Così ha chiarito: “Non mi va di parlare di trono, molti se lo aspettano ma io non ho la sensazione che questa cosa accada. Se dovesse accadere, sarei felice. Deciderà la redazione.”

Michele Longobardi svela se ci sono stati contatti con Manuela dopo Uomini e Donne

Qualora arriverà la proposta di Maria De Filippi, Michele dunque accetterà; d’altronde ha anche ben chiaro il suo prototipo di ragazza: “Cerco una persona che non mi faccia essere troppo logico nelle valutazioni. Nel programma mi sono reso conto che le cose non andavano bene quando ho iniziato ad essere troppo analitico.” Spiega inoltre che grazie a Uomini e Donne “Ho capito che in amore quando cerchi un sentimento non devi farti domande. So che quando arriverà la persona giusta sarà quella che non mi farà fare domande. Lo capisci. Questo ho imparato da questa esperienza.”

Michele ha infine parlato di Manuela Carriero, svelando che dopo il suo addio a Uomini e Donne non c’è stato alcun contatto. Tuttavia non chiude le porte ad un incontro, anche solo telefonico: “Non nego che avere un confronto non mi dispiacerebbe. Mi sono lasciato con Manuela con quello che avevo da dirle, potrebbe essere un incontro affettuoso, cordiale. Io non forzerò un confronto, anche se mi farebbe piacere”, ha concluso.











