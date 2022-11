Uomini e donne, Monica Cudia sul trono dopo l’addio?/ “Sfortunata con Federico..”

Uomini e donne, Monica Cudia si apre dopo l’addio TV al trono classico di Federico Dainese: l’intervista

Reduce dall’addio a Uomini e donne, Monica Cudia non solo sferra un attacco al tronista a cui ha rinunciato, Federico Dianese e la sua preannunciata scelta, ma al contempo, tra le altre dichiarazioni, inoltre si apre sulla possibilità che possa rivelarsi la prossima tronista. L’occasione che Monica Cudia ha per raccontarsi é un’intervista concessa ai microfoni di Mondotv24, in cui la giovane e bionda corteggiatrice uscente di Uomini e donne definisce non troppo velatamente il tronista in carica, Federico Dianese, un perdi-tempo. Ma non solo. Tra le altre dichiarazioni, inoltre, Monica Cuida non nasconde che accetterebbe volentieri la proposta di prendere nuovamente parte al trono classico, ma nel ruolo di tronista e quindi come erede al trono del tronista corteggiato fino al suo addio alla TV: “Perché no! Credo nel programma, credo nell’amore – fa sapere testualmente-. Mi piace mettermi in gioco sempre. Non sono stata fortunata con Fede, ma do sempre una seconda possibilità a tutto”.

Franco esce con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Tina sbotta: "Pagliaccio, buffone..."

Monica Cuida promuove Federica Aversano di Uomini e donne

Inoltre, Incalzata sempre dalle domande del portale web, Monica Cuida esprime la sua preferenza tra le troniste in carica, Lavinia Mauro e Federica Aversano, dicendosi per certi versi molto vicina a quest’ultima: “Mi ritrovo molto in lei. Come prima cosa, siamo molto diffidenti entrambe nel genere maschile e seconda cosa siamo “molto pesanti”, ma lo siamo per un motivo. Si è sempre in un determinato modo “a causa di qualcosa”.

Alessandro Vicinanza piange a Uomini e Donne per Ida Platano/ Lascia lo studio e...

Insomma, Monica Cuida sembra avere le idee chiare sia sulle affinità che intercorrono tra lei e Federica Aversano che circa la spontanea candidatura che inoltra alla redazione di Uomini e donne, in prospettiva di un rinnovato trono da condurre. Questo, come rivalsa alla delusione provata per via di Federico Dianese. Chissà, quindi, se la bionda ex corteggiatrice uscente vorrà fare rientro al dating-show di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE:

Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ "Non voglio crearmi aspettative, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA