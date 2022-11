Uomini e donne, Monica dice addio a Federico/ “Sceglie Noemi? Tempo di 2 copertine..”

Uomini e donne, Monica Cudia si racconta dopo l’addio al trono di Federico Dainese

Monica Cudia é la corteggiatrice uscente del trono classico condotto da Federico Dainese a Uomini e donne e, intanto, catalizza l’attenzione mediatica raccontandosi in toto in un’intervista concessa a Mondotv24. Si tratta del portale web gestito dall’influencer e blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha intervistato la ormai “fu corteggiatrice, incalzandola sui motivi che l’hanno sospinta all’addio al dating show di Maria De Filippi. Ma non solo. Nell’intervento esclusivo, Monica Cudia esordisce svelando di non aver preso lei l’iniziativa di partecipare a Uomini e donne e di essersi ritrovata nel mezzo della ricerca dell’amore in TV per l’idea di una persona a lei vicina: “Da sempre ho avuto la voglia e il piacere di partecipare al programma Uomini e Donne, ma non ho mai trovato il coraggio di partecipare. È un programma che seguo da anni e che ho nel cuore…da quest’anno ancora di più. Non sono stata io a fare il primo passo, mi ha iscritta una cliente, mi hanno chiamata e mi sono lanciata. […] Esteticamente mi ha colpito di più. Il suo sorriso, i suoi occhi, il suo essere così “leggero” mi hanno spinta a dichiararmi per lui”. Da qui, quindi parte la scelta di Monica Cudia di corteggiare esclusivamente Federico Dainese: “Non mi piace giocare con più mazzi di carte, non fa parte del mio carattere, sono così nella vita, o bianco o nero, non mi piacciono le vie di mezzo”. E per una serie di risvolti riscontrati al trono classico, poi, la bionda Monica ha maturato la scelta di lasciare a terze la poltrona di corteggiatrice di Uomini e donne. Tra questi, in primis, l’ultimo bacio registratosi in sua presenza, da parte di Federico. Al di là del vissuto turbolento al trono di Federico Dainese, Monica ha ricevuto un corteggiamento serrata da parte del cavaliere veterano al trono over, Armando Incarnato, eppure neanche il napoletano dal fascino latin é riuscito a tenerla in studio.

Ma che ne pensa la bionda dallo sguardo colore cielo, del sentiment generale che si diffonde a macchia d’olio via social, che Federico Dainese sia orientato a scegliere Noemi Sales? L’intervistata uscente da Uomini e donne non lesina, poi, dichiarazioni al vetriolo sulla preannunciata coppia di Uomini e donne, che potrebbe suggellarsi alla puntata della scelta di Federico Dainese: “Credo durerebbero il tempo di due

copertine. Spero non a Ibiza però, non

vorrei ritrovarmeli lì.. lui sicuramente

molto attratto da lei fisicamente, ma non

vedo altro”. Insomma, la bionda Monica sferra un attacco al vetriolo ai possibili neo piccioncini TV. Taccia Federico e la mora corteggiatrice dalle curve giunoniche di opportunismo, in vista di una scelta di circostanze dei due, ponderata a fin visibilità e business, ai danni del pubblico TV. Che i diretti interessati possano replicare all’affondo dell’ormai ex Uomini e donne?

“Lei dice che ha una vita diversa dalla mia, ma non la vedo così diversa” #UominieDonne pic.twitter.com/XjiImvikie — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 26, 2022

Monica decide di andare via dopo aver visto l’esterna di Noemi e Fede! #UominieDonne pic.twitter.com/wf30ALneGU — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 26, 2022

