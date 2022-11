Uomini e donne, Monica: “Federico? Perdi-tempo”/Passa ad Armando? La risposta spiazza

Uomini e donne, Monica Cudia si racconta dopo l’addio a Federico Dainese: spunta Armando Incarnato

La corteggiatrice uscente di Uomini e donne, Monica Cudia, si racconta in un’intervista inedita, catalizzando l’attenzione mediatica sia per l’addio al trono di Federico Dainese che per la risposta alle avances di Armando Incarnato. La ormai ex corteggiatrice di Uomini e donne, Incalzata dalle domande di Mondotv24, quindi fa sapere di aver rinunciato per sempre alla possibilità di corteggiare Federico Dainese, sulla base di una serie di eventi negativi riscontrati al trono classico, dando non troppo velatamente del perdi-tempo al tronista in carica, che per il sentiment pubblico sarebbe palesemente orientato per una scelta: Noemi Sales.

Armando Incarnato e Monica Cudia: cosa riserverà loro il destino, dentro e fuori Uomini e donne?

“Tengo a precisare che Federico non mi ha

eliminato, mi ha lasciato scegliere chi

frequentare -esordisce Monica Cudia, nel post-duro addio a Uomini e donne e al tronista in carica-. Dopo aver visto il bacio, ho

deciso io di andare via. Credo mi avrebbe

tenuta, ma comunque non sarei rimasta lì

per molto. Vedo Fede molto preso da

altro e io non amo perdere tempo”. Federico non sarebbe neanche preso dal resto del parterre di corteggiatrici in quanto persona, ma coglierebbe al balzo la palla, della ricerca dell’amore al dating show, sfruttando il trono, per il business? “Fede si è innervosito, per quanto mi riguarda, solo per una questione di orgoglio maschile -aggiunge poi, alludendo all’interesse che le ha rivolto dal trono over, Armando Incarnato, per cui Dainese del trono classico sarebbe risultato adirato all’apparenza-. Non lo vedevo interessato a me – questa la stoccata finale al tronista, quindi- e di conseguenza una scenata per gelosia sarebbe risultata ipocrita”.

E che dire dell’interesse che le ha riservato il popolare veterano di Napoli, del trono over di Uomini e donne, Armando Incarnato? Che possa proseguire la loro conoscenza, dentro e/o fuori gli studi TV di Uomini e donne? Al momento, Monica Cudia fa sapere sibillina: “Mai dire mai…”. Chissà, quindi, se Armando Incarnato riuscirà a fare tornare sui suoi passi Monica Cudia, a Uomini e donne.

