Uomini e Donne, è scontro tra Morena e Giovanni: “Mi ha trattata male, troppo geloso”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne non sono mancate le scintille nel Trono Over tra Giovanni, Morena e Margherita. Il cavaliere sta uscendo con entrambe ma mentre con Margherita Aiello tutto procede per il verso giusto con Morena Farfante ci sono stati degli intoppi. Tutto è nato quando la dama siciliana ha dovuto declinare un suo invito per via di un precedente impegno ed in lui è scattata la gelosia. “Io non capisco come è possibile che una esce con una persona ed il giorno dopo esce con un altra…almeno prima esci due o tre volte.” ha provato a giustificarsi il cavaliere.

Giorgia, chi è corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Età e lavoro: "Non voglio perdere tempo"

Da parte sua invece Morena ha attaccato duramente Giovanni: “Tu hai iniziato ad avere un atteggiamento da fidanzato geloso come se ci conoscessimo da tanto tempo. Mi hai trattato male ed hai avuto un atteggiamento eccessivo….Inoltre mi hai detto che ti è scattato il colpo di fulmine” A questo punto è intervenuta Margherita Aiello: “Anche a me ha detto che ha avuto un colpo di fulmine, mi ha detto che è stato folgorato dalla mia bellezza” “Dire che sono pazzo della vostra bellezza, che ci sta di male?” si è nuovamente giustificato Giovanni a Uomini e Donne.

Francesca, chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Lui confessa: "Mi ha colpito molto"

Gianni Speri critica Morena a Uomini e Donne: “Tutti gli uomini che escono con te vogliono fare i fenomeni”

Dopo lo scontro tra Giovanni e Morena a Uomini e Donne, è intervenuta Maria De Filippi che ha specificato che il cavaliere del Trono Over ha scelto di continuare a frequentare solo Margherita. A questo punto si è intromesso anche Gianni Sperti rivolgendosi a Morena: “Come è possibile che tutti gli uomini che escono con te vogliono fare i fenomeni? Se uno frequenta più donne contemporaneamente non va bene, se vuole frequentarne una sola non va bene lo stesso.” L’ultima parola l’ha avuto Giovanni: “Io voglio continuare solo con Margherita.” “A me lui piace molto, c’è stato qualcosa durante il ballo insieme” è stata l’immediata replica di Margherita.