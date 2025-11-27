Morena Fanfante critica Federico a Uomini e Donne: “Con Agnese rapporto tossico, si è perso con le percentuali”. Lo sfogo a CasaLollo.

Morena Fanfante, ex dama di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista nel format di Casa Lollo di mercoledì 26 novembre 2025. Dopo qualche tempo fuori dal dating show di Maria De Filippi su Canale 5, la donna ha raccontato quello che pensa delle dame e dei cavalieri che sono attualmente nel programma. Andiamo dunque a scoprire cos’ha dichiarato a Lorenzo Pugnaloni e gli ultimi aggiornamenti dopo la relazione con Francesco.

“Sono single“, dice Morena Fanfante, che poi si espone a quello che sta succedendo a Uomini e Donne negli ultimi mesi. “Mi hanno incuriosito i percorsi, soprattutto quello di Agnese“, svela, “diciamo che Federico si è perso con le percentuali“. Poi continua, rivelando di essere molto felice per Agnese e Roberto perchè lei è stata una delle dame che si è messa tanto in gioco nel programma. Morena non si capacita di come Federico abbia potuto lasciarsela scappare con i suoi atteggiamenti infantili: “Si era stancata e si era innescato un rapporto tossico“, conclude.

Morena Fanfante parla di Cinzia: “Anche io ero bloccata all’inizio“

Morena Fanfante considera quello tra Agnese e Roberto un bel colpo di fulmine, nonostante lei fosse stata più coinvolta fisicamente da Federico all’inizio. “Roberto ha dimostrato di essere un uomo, e secondo me“, prosegue la dama, “è stata la carta vincente“. A Casa Lollo si è parlato tanto anche di Cinzia: “Non l’ho capita bene come persona, non riesce ad uscire completamente. Anche io all’inizio venivo criticata per essere rigida e tutti mi attaccavano anche per le labbra rifatte“, continua l’ex dama di Uomini e Donne, difendendo in qualche modo Cinzia per il modo in cui è risultata al pubblico in questi mesi nel programma.