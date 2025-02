Uomini e Donne, Morena Farfante attacca Claudia D’Agostino: “Non parlare della mia vita sessuale”

È scoccata una violenta lite tra Morena Farfante e Claudia D’Agostino a Uomini e Donne nella puntata di oggi del 5 febbraio 2025. Tutto è nato quando Morena ha tirato in mezzo alcune frasi che Claudia avrebbe detto in camerino sulla sua vita provata e sentimentale. Alzandosi e avvicinandosi in centro studio, la Farfante infuriata è sbottata: “Non devi preoccuparti della mia vita sessuale hai detto nel tuo dialetto che io ‘ho bisogno di uomo per restare rilassata’ ma non puoi permetterti di dirlo. Quindi stai serena. E poi hai detto che io non sono nessuno per giudicare il rapporto tra te e Diego?”

Alessio e Gaia, baci in albergo dopo la prima esterna a Uomini e Donne: "Mi piaci"/ Sperti: "Inizi bene ma…"

Il lunghissimo sfogo di Morena Farfante contro Claudia a Uomini e Donne è continuato con la prima che ha tirato in mezzo la relazione di Claudia con Diego, accusandola di essere stata falsa e di non aver nessuno interesse per il cavaliere ma solo per le telecamere. Insomma di aver organizzato teatrini per visibilità: “Tu ti sei fatta piacere un uomo di cui non te ne fregava niente semplicemente per fare i tuoi teatrini, prendere e strappare le lettere…” E poi infine ha concluso durissima: “Pensa a non costruire rapporti falsi, mesi a triturarci… Volevo dirti in faccia che non sei nessuno per dirmi che devo farmi una vita sess*ale per stare più tranquilla.”

Cristina Zappone furiosa con Simone a Uomini e Donne: "Rapporti intimi? Ho chiuso con te!"/ Lite in studio

Lite tra Morena Farfante e Claudia D’Agostino: botta e risposta di fuoco a Uomini e Donne

Morena Farfante ha attaccato duramente Claudia D’Agostino a Uomini e Donne mentre quest’ultima ha risposto per le rime anche se la prima la interrompeva continuamente: “Noi non siamo amiche ho detto solo che avevamo un rapporto civile.” Claudia non ha avuto modo di dire altro perché Morena Farfante la interrompeva continuamente ed alla fine ha sentenziato “Io non devo essere giudicata da te.” Successivamente Morena, incalzata da Massimo, ha concluso di non aver spiato nei camerini di Claudia ma semplicemente, essendo vicini e confinanti, ha avuto modo di ascoltare delle dichiarazioni che la dama non ha avuto il coraggio di dirle in faccia.