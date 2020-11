Uomini e Donne, morta Maria S. dama trono over/ Famosa imitazione di Tina Cipollari

Maria S., dama del trono over di Uomini e Donne nel 2014 e nel 2015, è morta. Ad annunciare la scomparsa dell’ex protagonista della versione senior del dating show di Maria De Filippi è stata Anna Tedesco, a sua volta ex dama del trono over. Con un selfie pubblicato tra le storie di Instagram, Anna ha scritto: “Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. È stato un onore averti conosciuta”. La Tedesco non ha svelato i motivi della morte della signora Maria che, con il suo sorriso, la sua voglia di vivere e di viaggiare aveva conquistato il pubblico del programma di Maria De Filippi.

CHI ERA MARIA S. DEL TRONO OVER: TINA CIPOLLARI LA IMITAVA A UOMINI E DONNE

Oltre a cercare l’amore di un uomo con cui condividere la sua passione per i viaggi, Maria S. si era fatta conoscere dal pubblico di Uomini e Donne per il suo carattere fiero e il suo portamento. Elementi che, spesso, la portavano allo scontro con le altre dame, in particolare con Rina e che avevano spinto Tina Cipollari ad imitarla. Nel 2015, anno in cui Maria S. partecipava alla trasmissione, la bionda opinionista era solita imitare i protagonisti del parterre e, un giorno, si presentò in studio calandosi nei panni di Maria. Con lo stesso look e lo stesso portamento, Tina si era guadagnata gli applausi di Maria S. che aveva fortemente apprezzato l’imitazione non riuscendo a trattenere le risate. Oggi, il pubblico di Uomini e Donne si unisce al dolore della famiglia di Maria che aveva quattro figli. Cliccate qui per vedere il video.



