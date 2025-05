Le puntate finali di Uomini e Donne stanno intrattenendo i telespettatori a suon di emozioni e colpi di scena; fari puntati, inevitabilmente, sul trono di Gianmarco Steri. Il tronista ha già fatto la sua scelta – stando alle anticipazioni sulle registrazioni delle puntate – e presto andrà in onda proprio la puntata che racconterà con chi il ragazzo ha deciso di provare a costruire qualcosa fuori dal programma. Nel frattempo, proprio l’appuntamento di ieri – 21 maggio 2025 – ha messo in evidenza una sensazione quasi profetica di Nadia Di Diodato.

Nadia Di Diodato è la non scelta di Gianmarco Steri – stando alle anticipazioni di Uomini e Donne – ma quando ancora sperava di essere lei la prescelta in realtà le emozioni sembravano remare contro quell’auspicio. “Sono meccanismi già vissuti che si ripresentano e ci sto male”, parlava così la corteggiatrice – come racconta Fanpage – nel corso della puntata di ieri – 21 maggio 2025 – mettendo in evidenza una sensazione che alimentava il presagio di essere, appunto, la non scelta di Gianmarco Steri.

Allerta spoiler: Nadia Di Diodato non è stata scelta da Gianmarco Steri – che ha deciso di proseguire il suo viaggio d’amore con Cristina – ma la puntata della scelta finale non è ancora andata in onda. Le emozioni della corteggiatrice di Uomini e Donne sono infatti riferite alle ultime esterne, alle ultime emozioni vissute con il tronista che hanno quasi un retrogusto amaro. La giovane ha confessato di non riuscire a godere a pieno delle singole emozioni senza pensare al possibile finale; colpa di dolori del passato che teme possano tornare.

“Pur essendo giovane conosco già questo tipo di dolore”, queste le parole di Nadia Di Diodato – nella puntata di ieri, 21 maggio 2025, di Uomini e Donne – per spiegare le ragioni del suo malessere e quasi la convinzione di essere destinata a soffrire anche nel corso di questa esperienza nel dating show. La giovane ha in qualche modo anticipato quella che poi sarebbe stata la scelta del tronista; le sue sensazioni, alla fine, le hanno dato ragione.