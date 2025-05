Ogni ‘trono’ ha la sua storia e le varie stagioni di Uomini e Donne insegnano; mai dare qualcosa per scontato, tranne quando le anticipazioni arrivano prima della messa in onda. L’esperienza di Gianmarco Steri come tronista è già arrivata alla conclusione, ma non per il telespettatori; la scelta – ricaduta su Cristina Ferrara – è infatti ancora in attesa di essere trasmessa. Dunque, mentre il dating show si appresta a chiudere i battenti, stiamo osservando nelle ultime puntate le emozioni conclusive di coloro che hanno tentato in questi mesi di far breccia nel cuore del ragazzo, fra tutte Nadia Di Diodato.

Come anticipato – stando alle anticipazioni – Nadia Di Diodato è la non scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Nelle puntata di ieri la corteggiatrice è stata però al centro dell’attenzione non tanto per quello che sarà l’esito del percorso che i fan degli spoiler già conoscono, ma per un particolare che non è passato inosservato all’opinionista per eccellenza del dating show di Canale 5: Tina Cipollari.

Per settimane sono volati stracci, ora sembra primeggiare la quiete; questo l’aspetto messo in evidenza da Tina Cipollari che ha accuso ad una – a suo dire – amicizia fuori luogo tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, entrambe corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Le ragazze hanno ovviamente risposto per le rime con la seconda che ha sottolineato come tra le due non potrà mai esserci un rapporto di amicizia in futuro.

Decisamente più piccata la replica di Nadia Di Diodato alle parole di Tina Cipollari a Uomini e Donne; la corteggiatrice di Gianmarco Steri ha infatti ammutolito l’opinionista con una risposta secca e calzante. “Lottiamo per un ragazzo? Già il concetto di lottare per un uomo è sbagliato alla base”.

