Sembrano ormai lontani i tempi (comunque recenti) in cui Gianmarco Steri era considerato l’uomo perfetto che avrebbe fatto un percorso da tronista di Uomini e Donne esemplare e senza macchia e senza paura. E invece i fan sui social hanno iniziato a ricredersi e a definirlo un grande abbaglio soprattutto dopo le varie segnalazioni e dopo aver lasciato a casa una ragazza splendida come Francesca Polizzi.

Stando al video spoiler apparso su TikTok, Nadia Di Diodato ha voluto fare una sorpresa al tronista per il suo compleanno: si è presentata proprio davanti alla barberia dove lavora con tanto di torta per la lieta occasione. La scelta, ormai, sembra essere sempre più vicina: Cristina non ha speranza di recuperare il terreno in questa guerra sentimentale?

Uomini e Donne: la segnalazione su Nadia pesa ancora sul trono di Gianmarco

Non si può non dire che la segnalazione in merito al cugino di Nadia Di Diodato sia passata sotto tratta nel mondo del web dove si parla di ciò che succede in tv ecc, anche se pare essere smentita con una certa energia. Ma cosa diceva questa segnalazione? In pratica si diceva che il cugino della ragazza lavorava nella barberia del tronista, eventualità che avrebbe potuto favorirla e non poco nella conoscenza fuori dallo studio di Uomini e Donne.

Enzakkione, uno dei migliori amici di Gianmarco Steri, sui social aveva fatto un video risposta ironico a questa segnalazione e Raffaella Mennoia (storica autrice del programma di Maria De Filippi) aveva messo un like e un commento altrettanto ironico. Intanto nella puntata andata in onda oggi il pubblico ha potuto vedere Cristina ritornare nelle fila delle sue corteggiatrici, dopo la lite con Nadia, Francesca arrabbiarsi per essere sempre messa in secondo piano.

