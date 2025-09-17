Nadia Di Diodato, non scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, sembra aver finalmente voltato pagina dal punto di vista sentimentale.

Per diversi mesi ha lottato mettendo in gioco i sentimenti, una consuetudine – con rare eccezioni – per i protagonisti di Uomini e Donne; nella scorsa edizione del dating show, Nadia Di Diodato ha ottenuto un nulla di fatto in qualità di corteggiatrice di Gianmarco Steri. Il dubbio fino agli ultimi momenti, fino al momento della scelta; poi, quel fatidico giorno, ha sancito una decisione ricaduta sulla ‘rivale’ in amore piuttosto che su di lei.

Un capitolo a tinte rosa che si chiude certamente con amarezza, ma di certo nulla di irrimediabile; per Nadia Di Diodato la delusione sarà certamente durata per un determinato periodo ma, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere finalmente riuscita a voltare pagina. A raccontarlo è Lollo Magazine che sottolinea come l’ex corteggiatrice abbia ripreso in mano la propria vita sentimentale dopo la scottante delusione vissuta a Uomini e Donne data la scelta mancata di Gianmarco Steri.

Nadia Di Diodato, il nuovo fidanzato è Andrea Petrini? Insieme ad Ibiza, arrivano conferme!

Nadia Di Diodato ha un nuovo fidanzato? Se ne era parlato già qualche giorno fa e ora, tramite il portale di gossip, si apprendono nuovi dettagli in merito. L’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sembra aver trovato una nuova stabilità sentimentale al fianco di Andrea Petrini. Una possibile o presunta conferma potrebbe essere estrapolata dai video pubblicati di recente sui social dove si evince come entrambi si trovino, insieme, ad Ibiza. Una vacanza all’insegna della spensieratezza e della complicità e, con buone probabilità, all’insegna dell’amore.