Nadia Di Diodato parla della presunta rottura tra Gianmarco e Cristina: l'attacco alla coppia di Uomini e Donne

Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ha commentato la presunta crisi tra il tronista e la sua scelta, Cristina Ferrara, senza giri di parole. Dopo mesi di silenzio, la giovane ha deciso di parlare a cuore aperto, rilasciando un’intervista esclusiva podcast di CheDonna.it. Com’è noto, da settimane, si parla di una rottura tra Gianmarco e Cristina, che hanno iniziato a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere lo scorso maggio. Fino ad ora, i due non hanno dato ancora nessuna conferma, tuttavia l’assenza dai social di entrambi fa sorgere sempre più dubbi.

Ebbene, a tal proposito, Nadia ha rivelato di non essere rimasta sorpresa dalla notizia, dato che, da sempre, non ha mai trovato una grande complicità mentale tra di loro. Difatti, l’ex corteggiatrice ha sempre percepito un’attrazione fisica molto forte e un gioco di chimica, ma nessuna connessione caratteriale. Addirittura, li ha definiti dei “quindicenni nel pieno degli ormoni“. “Ad un certo punto, la cosa è stata fatta e va via tutto“, ha poi aggiunto.

Nadia Di Diodato rompe il silenzio: cos’ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Successivamente, sempre intervistata nel podcast di CheDonna.it, Nadia Di Diodato è stata molto critica nei confronti dell’ex “rivale”, Cristina Ferrara. Difatti, l’ha definita una “gran paracula“, considerandola una ragazza bella ma poco autentica e costruita. Per questo, aveva trovato maggiore compatibilità tra lei e Gianmarco Steri, nonostante la scelta dell’ex tronista sia poi ricaduta proprio su Cristina. Infine, ha speso anche belle parole per l’altra sua “rivale”, Francesca Polizzi, sebbene sia ancora convinta che non fosse la persona giusta per Gianmarco.