A pochi giorni dalla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, che sarà registrata nei prossimi giorni, Nadia Di Diodato, una delle sue corteggiatrici, ha rilasciato un’intervista al magazine del programma, parlando delle sue rivali: Cristina e Francesca. La ragazza, che secondo molti telespettatori è, al momento, la preferita di Steri, ha dichiarato di trovare entrambe le sue rivali due ragazze molto belle ma di non credere alla genuinità del loro interesse per il tronista.

Secondo Nadia, Francesca, pur essendo una ragazza dolce e dai modi garbati, risulta spesso infantile e ha dei comportamenti non sempre chiari e convincenti. Al contrario, minore è la stima nei confronti dell’altra rivale Cristina. Nadia ha infatti ammesso che, anche se non fossero interessate allo stesso uomo, non sarebbero comunque mai diventate amiche. Uno dei difetti maggiori di Cristina, secondo Nadia, è il fatto che non lascia parlare e parla sopra gli altri.

Nadia Di Diodato parla della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Nadia Di Diodato, secondo molti appassionati del trono di Gianmarco Steri, sarà la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista è ormai vicino all’attesa decisione, dopo un trono che ha fatto non poco discutere. Nadia, dal suo canto, ha ammesso, nel corso dell’intervista, che uno dei lati che più le piace del tronista è la sua imprevedibilità, qualità che, al contempo, la preoccupa. Nonostante ciò, l’interesse nei confronti di Gianmarco oggi è tale da sperare di essere lei la sua scelta. D’altronde, Nadia è certa che tra loro ci sia una forte compatibilità anche caratteriale, data da un dialogo presente, che li ha portati finora a superare ogni tipo di incomprensione o discussione nata dentro e fuori lo studio di Uomini e Donne.

