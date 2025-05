Nadia Di Diodato torna a sorridere dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Com’è noto, pochi giorni fa, Gianmarco Steri ha fatto finalmente la sua scelta, uscendo dal programma insieme a Cristina Ferrara. Da allora, i due hanno dovuto mantenere il silenzio in attesa della messa in onda, ma c’è chi li ha beccati insieme, raccontando di averli visti felici e innamorati. La scelta di Gianmarco ha suscitato diverse polemiche, soprattutto perché, nell’ultima fase del suo trono, aveva mostrato un interesse maggiore per Nadia. Da lì, in tanti hanno pensato che sarebbe uscito dalla trasmissione proprio con lei.

Nonostante le dimostrazioni date a Nadia, però, alla fine l’infatuazione per Cristina ha avuto la meglio. Il barbiere romano, infatti, ha spiegato di aver voluto seguire il suo cuore, provando dei sentimenti più forti per la Ferrara. A quanto pare, Nadia non ha preso molto bene la decisione di Gianmarco. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, l’ex corteggiatrice sarebbe molto arrabbiata al momento della “non scelta“, tanto da provocare l’intervento di Tina Cipollari, che non ha esitato ad accendere una discussione con lei.

Nadia Di Diodato torna a sorridere dopo Uomini e Donne: gli ultimi aggiornamenti

Dopo la registrazione della scelta di Gianmarco Steri, Nadia Di Diodato non ha perso tempo a lanciare alcune frecciatine sottili sui social. Sebbene non possa ancora parlare apertamente dell’accaduto fino alla messa in onda della puntata, Nadia ha condiviso alcune storie sui social che molti hanno interpretato come riferimenti all’ormai ex tronista. In particolare, sul suo profilo Instagram sono apparse alcune citazioni tratte da un libro, che sembravano alludere in modo diretto a Gianmarco. Negli ultimi giorni, però, sembra che l’ex corteggiatrice abbia ritrovato la serenità grazie al supporto degli amici e della famiglia, lasciandosi alle spalle quel capitolo della sua vita.

Sabato, 17 maggio, Nadia ha trascorso la giornata in compagnia dei suoi amici, pubblicando sui social diversi scatti e video. Tra karaoke, balli e momenti di spensieratezza, la giovane si è divertita con le persone a lei più care, ritrovando il sorriso dopo la delusione amorosa. A questo punto, non resta che attendere ancora pochi giorni per assistere finalmente alla scelta di Gianmarco a Uomini e Donne e ascoltare, una volta per tutte, la versione di Nadia su quanto accaduto.