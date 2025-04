Continua il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, dove sta provando a trovare l’amore. Ad oggi non è chiaro quale sia la sua preferenza, inizialmente sembrava più vicino a Francesca ma più volte ha cambiato idea. Il tronista si è avvicinato molto anche a Cristina e Nadia, con quest’ultima è scattato un bacio molto passionale e romantico che è stato mostrato ieri in puntata. In studio ha ammesso che è stato il bacio che l’ha colpito di più, dalle anticipazioni trapelate nei giorni scorsi è però emerso che la corteggiatrice dopo aver giudicato incoerente il suo comportamento lascerà il programma, nonostante ci sia stato un altro bacio tra loro.

Uomini e Donne si ferma, ecco perchè: cambia la programmazione di aprile/ Le date e quando ricomincia

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne Gianmarco Steri andrà a riprendere Nadia dopo che lei lascerà lo studio e sembra che riuscirà a convincerla a tornare nel noto dating show di Maria De Filippi. Intanto, ieri quando è stato mostrato il loro bacio in puntata la Di Diodato ha lanciato una chiara frecciatina sui social al tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 10 aprile 2025/ Tina e Cosimo a Madrid, Agnese chiude con Vincenzo

Uomini e Donne, Nadia lancia una frecciatina a Gianmarco Steri: cosa ha scritto sui social

Quella tra Nadia e Gianmarco Steri è stata un’esterna molto romantica durante la quale lei si è finalmente lasciata andare anche dal punto di vista fisico. L’intesa tra loro era alle stelle e mentre erano sotto le coperte si sono scambiati un bellissimo bacio che ha emozionato non poco i fan del dating show.

La corteggiatrice ha però rotto il silenzio sui social subito dopo la messa in onda della loro esterna. Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram ha scritto: “Andare via non è una perdita, se porta a se stesso”. Quella di Nadia è una chiara frecciatina rivolta a Gianmarco Steri che non è certo passata inosservata. Cosa deciderà di fare la Di Diodato? Tornerà davvero a Uomini e Donne per continuare a frequentare il tronista? Al momento questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta quindi che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

Cristina Ferrara eliminata da Gianmarco Steri a Uomini e Donne?/ Clamorosa ipotesi ad un passo dalla scelta