Uomini e Donne/ Nadia Marsala contro Gemma Galgani: “Non sono la sua antagonista”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 12 febbraio

Tra Nadia Marsala e Gemma Galgani non c’è molta simpatia. Tra le due dame di Uomini e Donne ci sono state diverse discussioni a causa di Massimiliano, il cavaliere che Nadia sta frequentando e verso il quale aveva mostrato interesse anche Gemma. Massimiliano, tuttavia, dopo essere uscito una volta con Gemma, ha ammesso di poter avere con lei solo un’amicizia preferendo Nadia con cui il rapporto continua. Tra la Marsala e Gemma ci sono state così diverse discussioni, ma com’è ora il loro rapporto?

“Non ho tolto nulla a Gemma e non ho neanche tentato di spronare Leonardo a lasciarla perdere. Semplicemente secondo me, dato che Gemma all’epoca non era in studio per questioni di salute, mi sembrava giusto che lui si guardasse intorno. All’inizio di una frequentazione, tutto questo mi sembra eccessivo. Voglio che sia chiaro: non sono l’antagonista di Gemma e non è stata mai mia intenzione darle fastidio. Non sono il genere di donna che punta all’uomo di un’altra e pretendo che le altre donne facciano lo stesso”, ha detto Nadia al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi.



Nadia Marsala e il rapporto con Massimiliano, incontrato a Uomini e Donne

Nella lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Nadia Marsala ha parlato anche di Massimiliano svelando il motivo che l’ha spinta ad uscire con lui. “In realtà ho deciso di uscire con Massimiliano senza neanche sapere che prima avesse visto Gemma, e ho fatto l’esterna perché lui non era sceso nel parterre come mirato per lei, altrimenti mai mi sarei avvicinata. Non sarei mai uscita con un uomo rifiutato da qualcun‘altra […] Non mi sento in colpa nei confronti di Gemma. Io ho rispetto delle persone e, al di là di ciò che viene detto, non sono per nulla incoerente o poco trasparente. Sono talmente trasparente che a volte risulto anche antipatica”, ha detto la dama.

Messe da parte le paure iniziali, Nadia ha ricominciato a provare forti emozioni come non le capitava da tempo. Oggi, la conoscenza tra Nadia e Massimiliano continua e chissà che tra i due non nasca il grande amore che potrebbe portarli a lasciare insieme la trasmissione.



