Oggi, domenica 12 maggio, è stata finalmente registrata la tanto attesa scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Dopo essere stato protagonista del Trono Classico per l’intera edizione, Gianmarco ha deciso di lasciare il programma al fianco di Cristina Ferrara. Una scelta che ha fatto discutere, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate a favore dell’altra corteggiatrice, Nadia Di Diodato. Solo una settimana fa, infatti, l’ex tronista aveva confessato che Nadia riusciva a colpirlo di più a livello emotivo, mentre con Cristina sentiva meno coinvolgimento nei suoi gesti. Alla fine, però, ha scelto comunque la Ferrara, scatenando non poche polemiche.

D’altro canto, invece, alcuni sostengono che, sin dall’inizio, lui sia stato interessato principalmente a Cristina e che la sua scelta fosse quindi scontata. Durante la puntata, Gianmarco ha spiegato alla ragazza di avere molte paure, ma di voler ascoltare i suoi sentimenti. Allo stesso modo, ha detto a Nadia che non poteva sceglierla proprio in virtù dei sentimenti che prova per Cristina. Delle parole che hanno portato i suoi detrattori ad accusarlo di aver finto con Nadia e Francesca, solo per togliersi i dubbi su Cristina.

Nadia Di Diodato rompe il silenzio dopo la non scelta a Uomini e Donne: cos’ha fatto

Ma, come ha reagito Nadia Di Diodato alla non scelta di Gianmarco Steri? Durante la registrazione, è apparsa piuttosto provata e commossa. A quanto pare, la corteggiatrice è rimasta molto delusa, arrivando a parlare con la voce tremolante. Alla luce delle parole importanti che lui le aveva detto in esterna, infatti, si è arrabbiata con l’ex tronista. A quel punto, però, è intervenuta Tina Cipollari, scagliandosi contro di lei. Una volta tornata a casa, poi, ha ripreso in mano i suoi social, condividendo un’immagine che sembra essere proprio riferita a quanto accaduto con il barbiere romano.

Anche se per ora non può ancora commentare apertamente la sua “non scelta”, dovendo attendere la messa in onda su Canale 5, Nadia ha comunque lasciato intuire il suo stato d’animo attraverso una storia su Instagram. La ragazza, infatti, ha condiviso una foto dove si vedono delle patatine, del cioccolato e delle bottiglie di vino, anticipando così come avrebbe trascorso la serata. “La giusta terapia“, ha commentato una fan, suggerendo ironicamente che la giovane si stia consolando dopo la delusione ricevuta. Ad ogni modo, nel frattempo, non resta che attendere ancora qualche settimana per vedere in TV la scelta di Gianmarco a Uomini e Donne.