Uomini e Donne: nasce una nuova coppia nel trono over?

La stagione attualmente in corso di Uomini e Donne si avvia verso il gran finale. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, quelle della prossima settimana, dovrebbero essere le ultime registrazioni prima della pausa estiva. Il dating show di canale 5 farà compagnia ai telespettatori fino al 23 maggio giorno in cui potrebbe essere trasmessa la scelta di Gianmarco Steri. Tuttavia, il finale di stagione di Uomini e Donne promette emozioni anche ai fan del trono over.

Nel parterre della versione senior della trasmissione, infatti, nelle registrazioni del 27 e 28 aprile 2025, cinque coppie hanno lasciato la trasmissione. Oltre a quattro coppie che sono nate senza essersi mai raccontate al centro dello studio, ha lasciato il programma anche quella formata da Giuseppe e Rosanna, che dopo vari alti e bassi, hanno deciso di provare a vivere la storia lontano dalle luci dei riflettori. Tuttavia, nelle ultime puntate di Uomini e Donne, un’altra coppia potrebbe salutare il pubblico.

Uomini e Donne: nuovo amore per Morena Farfante?

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne più corteggiate del parterre c’è sicuramente Morena Farfante che ha debuttato come dama all’inizio della stagione in corso. Morena ha avuto diverse frequentazioni all’interno del programma tra cui anche quella con Mario Cusitore. Tuttavia, finora, la dama non è riuscita a trovare l’uomo con le caratteristiche che cerca nel compagno con cui costruire una relazione seria. Tuttavia, nella registrazione del 28 aprile 2025, un dettaglio non è passato inosservato.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Morena ha baciato al centro dello studio un cavaliere dai capelli rossi con cui sta uscendo. I due non si sono ancora raccontati al centro dello studio ma sembrano esserci tutte le premesse per l’inizio di una nuova storia. La dama, dunque, lascerà il programma insieme al misterioso cavaliere?

