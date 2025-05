Momento delicato per Natalia Paragoni. Dopo essere diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2019, Natalia ha costruito una solida carriera sui social, dove lavora attivamente e si mostra spesso trasparente e autentica con i suoi followers. A tal proposito, dopo la nascita della figlia avuta con Andrea Zelletta, Natalia ha parlato con sincerità della depressione post-partum che l’ha colpita e del percorso che ha dovuto affrontare per ritrovare sé stessa. Una confessione coraggiosa, molto apprezzata dal web, soprattutto in un contesto social dove la maternità viene spesso idealizzata.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori-bis?/ L'indizio social che non sfugge ai fan!

Ebbene, recentemente, l’ex corteggiatrice ha deciso di essere di nuovo onesta con i suoi seguaci, confessando di aver vissuto recentemente un periodo particolarmente complicato. Nelle ultime ore, ha aperto un box domande su Instagram, rispondendo alla domanda di una fan che le ha chiesto come stesse. Al che, la Paragoni ha spiegato di non stare del tutto bene, dato che è reduce da un mese duro, in cui sarebbero accadute abbastanza pesanti per la sua vita.

Natalia Paragoni sotto accusa: "È ora che inizi a fare la mamma seria"/ Lei ribatte all'hater: secca replica!

Natalia Paragoni a cuore aperto sui social: cos’è successo

“Come sto? Ho passato un periodo complicato della mia vita, però sto bene. Questo mese è stato tosto, però ora posso dire che sto bene, anche se non del tutto”, ha detto Natalia Paragoni nel suo profilo Instagram. Da lì, i suoi fan si sono allarmati, tempestandola di domande per sapere i motivi dietro la sua crisi. L’influencer, però, non è voluta scendere nei dettagli, spiegando che non sa se riuscirà mai a condividere ciò che è successo nella sua vita in questo difficile mese: “Non so quando ne parlerò, forse non vorrò parlarne. Per ora preferisco così”.

In particolare, c’è chi ha subito pensato ad una possibile crisi con Andrea Zelletta, padre di sua figlia, nonché suo compagno da ben 6 anni. Tuttavia, nelle storie successive, l’ex corteggiatrice ha risposto anche ad una domanda riguardante il fidanzato, placando quindi i rumors. Un utente, infatti, le ha chiesto se si fosse sposata con Zelletta. “Si, siamo sposati da quasi un anno, dal 25 settembre dell’anno scorso, ho la fede… Ma no! Non siamo sposati, non si sa quando, forse quando avremo 50 anni”, ha risposto ironicamente la Paragoni.