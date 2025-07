Uomini e Donne, natalia Paragoni attaccata sui social: "Sei un pessimo esempio per tua figlia, mantenuta da Andrea Zelletta", la replica

Uomini e Donne, Natalia Paragoni nel mirino di un hater: “Sei un pessimo esempio per tua figlia”: cos’è successo

Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta di Uomini e Donne sono una delle coppie nate all’interno del dating show tra le più apprezzate e amate. Il loro percorso ha fatto sognare i telespettatori ed una volto finito il programma hanno continuato a mostrare la loro quotidianità attraverso i social. La coppia sta insieme da diversi anni ha condiviso gioie e dolori e sono diventai genitori della piccola Ginevra, nelle scorse ore, tuttavia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita nel mirino di un hater con una strana accusa.

Delitto di Garlasco, Ignoto 3 provò a soffocare Chiara Poggi?/ "La pista s'intreccia con la perizia del 2009"

Scendendo nello specifico è la stessa Natalia Paragoni di Uomini e Donne che nelle scorse ore ha voluto condividere sui suoi profili social una conversazione surreale che ha avuto con una follower. “In una stories normalissima con Andrea una ragazza mi scrive: ‘Bello fare la mantenuta, cosa insegni a tua figlia? Vieni mantenuta da un uomo e non è una bella cosa!'” e subito dopo Natalia Paragoni ha rivelato di essere stata attaccata da una suo follower in quanto pessimo esempio per sua figlia perché si fa mantenere dal suo uomo e non ha una sua indipendenza economica.

Oroscopo Branko, previsioni 20 luglio 2025/ Ariete produttivo, tensioni per Toro

Natalia Paragoni di Uomini e Donne attaccata sui social: “Mantenuta da Andrea Zelletta!”, la replica dell’ex corteggiatrice

Natalia Paragoni è finita sotto attacco sui social accusata di essere mantenuta dal compagno Andrea Zelletta e di essere per questo motivo un pessimo esempio per sua figlia e per tutte le giovani ragazze che la seguono. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto puntualizzare che tutti i risultati ottenuti sono stati frutto del suo lavoro e del suo impegno, senza l’intervento di nessuno: “Forse pochi capiscono il mio lavoro. Ho avuto nella mia vita dei bellissimi risultati personali, da sola, senza l’aiuto di nessuno. Quindi, dire che un uomo mi ha aiutato, anche no.” Tuttavia la conversazione con la ragazza è diventata poi sempre più assurda perché nonostante la Paragoni cercava di spiegarle che le cose non fossero in quel modo la ragazza è rimasta della sua idea.

Francesco Totti e la figlia Chanel non si parlano più? "Alti e bassi tra loro"/ "Silenzio crescente"