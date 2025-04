Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, vacanza d’amore in famiglia

Dal 2019 ad oggi Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ne hanno fatta di strada e, giorno dopo giorno, anno dopo anno, hanno fortificato la propria storia d’amore costruendo anche una bellissima famiglia. L’ex coppia di Uomini e donne, che si conobbe nel dating show di Maria De Filippi proprio nel 2019, quando lui era tronista e lei corteggiatrice, vivono una romantica relazione impreziosita anche dalla nascita di una figlia, Ginevra, nell’estate del 2023.

La coppia, che non ha ancora compiuto il passo del matrimonio pur rientrando tra i loro progetti futuri, è inseparabile e insieme alla piccola Ginevra condividono bellissime esperienze. Come una vacanza di sole, mare e relax, documentata dalla stessa Natalia su Instagram, tra mari cristallini, spiagge paradisiache e panorami mozzafiato. Tuttavia, proprio su Instagram è esploso un vero e proprio giallo sotto un post da lei condiviso e che ha alimentato mistero e supposizioni tra i fan: l’ex corteggiatrice è incinta?

Natalia Paragoni è incinta? Foto sospette, entusiasmo tra i fan

Diversi fan di Natalia Paragoni, sotto un carosello di fotografie pubblicato sul proprio profilo Instagram e che la ritraggono raggiante al mare, hanno notato il suo ventre leggermente accennato. Sotto il post in molti le hanno domandato se fosse incinta e, addirittura, se fosse incinta di un maschietto, soprattutto perché come didascalia l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha scritto: “Se non lo sapevate il mio colore preferito è l’azzurro“, con un cuore azzurro a corredo.

Piccoli indizi che hanno ovviamente acceso l’entusiasmo dei followers, anche se al momento non ci è dato sapere se la famiglia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è destinata ad allargarsi oppure no.

Natalia Paragoni e la prima gravidanza: “L’arrivo di Ginevra…“

L’ipotesi di un secondo figlio in arrivo non è comunque da escludere per l’ex coppia nata a Uomini e donne. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono infatti una coppia affiatatissima e, dopo la nascita della primogenita Ginevra, non escludono l’ipotesi di allargare la famiglia.

Ricordando proprio la sua prima maternità, con la nascita della piccola di casa, l’ex corteggiatrice in una vecchia intervista a Verissimo aveva raccontato: “Ho fatto un parto naturale e tutti dicono che è stato bellissimo, anche se è stato faticoso come tutti i parti. L’arrivo di Ginevra è stato un cambiamento tosto“.