Uomini e Donne/ Natalia Paragoni: “Io e Andrea? Non è stato facile” (trono classico)

Le dichiarazioni delle due ex coppie di Uomini e Donne, quelle formate da Angela Nasti e Alessio Campoli e Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, hanno scatenato i commenti di diversi protagonisti del trono classico. Una di queste è Natalia Paragoni, attuale fidanzata dell’ex tronista Andrea Zelletta. Dopo aver ascoltato le interviste realizzate da Raffella Mennoia, l’ex corteggiatrice del trono classico ha ammesso in una Instagram Story di non poter dare la colpa a nessuno, anche perché non sempre chi esce dal dating show di Canale 5 trova la sua anima gemella. Di solito, spiega la Paragoni, si sceglie la persona per la quale si prova “qualcosa di più rispetto a un’altra” e che “piace fisicamente”, ma il tempo passato a conoscersi non è sempre sufficiente a scavare nel profondo; per questo motivo si esce dal programma da totali estranei: “Si sta solo pochissime ore a settimana per vedersi – conferma l’ex corteggiatrice – sceglie quella persona per capire com’è fuori, se non scatta nemmeno fuori, come deve fare?”. Quindi, conclude la Paragoni, quello che è accaduto alle due coppie “non è colpa di nessuno” e il fatto che si siano lasciati dopo sole poche settimane non l’ha di certo sorpresa.

NATALIA “FUORI DA UOMINI E DONNE È UN’ALTRA COSA”

Il commento di Natalia Paragoni spazza via tutte le polemiche che nelle ultime settimane i fan di Uomini e donne hanno riservato alle coppie del trono classico che si sono lasciate. “Io – spiega la fidanzata di Andrea Zelletta – ho provato cosa vuol dire stare dentro Uomini e Donne”; proprio per questo sa che “non si può trovare sempre l’amore” e qualche volta bisogna accettare che il lieto fine non è quello auspicato dai tanti telespettatori. “Non si può trovare sempre l’amore e nemmeno voi dovete aspettarvi che le persone che stanno dentro possano davvero trovare la persona giusta”, dice l’ex corteggiatrice, “Tu scegli una persona che ti può piacere per delle cose, ma fuori è tutt’altra cosa”. E per confermare quanto detto, la Paragoni prende in esempio la sua storia d’amore, che, come quella di Angela Nasti e Alessio Campoli e Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, è nata sotto l’occhio delle telecamere di Uomini e Donne: “Io e Andrea eravamo in una bolla fuori – spiega l’ex corteggiatrice – Pensavamo di essere ancora sotto telecamere, non era così facile conoscersi. Ti conosci in un modo diverso

