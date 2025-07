Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sempre più affiatati: la serenità dopo i gossip

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri sempre più innamorati. Sono passati meno di due mesi da quando i due hanno lasciato insieme Uomini e Donne, ma le polemiche non sono mai mancate. Inizialmente, l’ex tronista romano è stato criticato per la sua scelta, con molti che l’hanno accusato di aver usato le corteggiatrici Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi, pur essendo stato sempre consapevole di avere una preferenza per Cristina. Successivamente, dopo aver condiviso sui social le prime settimane della loro storia d’amore, i due hanno iniziato a mostrarsi sempre più raramente, alimentando così le voci su una presunta crisi tra loro.

Uomini e Donne, Ludovica Valli criticata sul web perchè ‘troppo magra’: “Ora basta!”/ “Già sofferto troppo”

Il culmine è stato raggiunto pochi giorni fa, quando Lorenzo Pugnaloni ha rivelato di aver ricevuto un audio da una fan, in cui si sentirebbe Gianmarco affermare che con Cristina “non c’è cuore”, ma solo attrazione fisica. L’esperto di gossip ha confermato di aver effettivamente ascoltato quelle parole, scatenando un vero e proprio caos tra i fan della coppia. A quel punto, è intervenuto direttamente l’ex tronista, che ha scritto a Pugnaloni per chiarire la situazione, sostenendo di essere stato frainteso e ribadendo il suo amore per Cristina.

Gianni Sperti nuovo tronista di Uomini e Donne?/ "Come Tina Cipollari, sarà alla ricerca dell'amore"

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: un’estate d’amore

Dunque, dopo settimane di gossip e indiscrezioni, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno finalmente deciso di mettere a tacere tutti, riapparendo insieme sui social più uniti e innamorati che mai. In questi giorni, la coppia si sta godendo una mini vacanza a Capri, condividendo alcuni scatti appassionati in barca, in bianco e nero.

Le foto hanno scatenato i loro fan, ricevendo subito una pioggia di like e commenti, tra cui anche quello dell’ex dama Ida Platano e di altri volti di Uomini e Donne. Tuttavia, questa ritrovata serenità potrebbe presto essere messa alla prova. Difatti, si mormora che Steri potrebbe partecipare alla prossima edizione Grande Fratello, e, soprattutto, che con lui possa varcare la porta rossa anche Martina De Ioannon. Sarà davvero così? Chissà…

Marcello Messina e Giada Rizzi, la verità sulla crisi dopo Uomini e Donne/ Lei rompe il silenzio