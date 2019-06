Uomini e Donne/ Nessuna crisi tra Manuel e Giulia, lui scioglie il mistero

Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglia? Dopo la crisi che ha messo definitivamente la parola fine alla breve frequentazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli, gli estimatori del trono classico di Uomini e donne hanno paura che lo stesso copione possa ripetersi per l’ex tronista torinese. Dopo le prime settimane dalla scelta, i due apparivano sempre insieme e praticamente inseparabili. Negli ultimi tempi invece, le foto di coppia scarseggiano ed i follower hanno notato anche alcune segnalazioni social, che li hanno notevolmente impensieriti. Come se non bastasse poi, proprio Giulia si è concessa qualche giorno di relax fuori dall’Italia in compagnia degli amici, e in seguito Manuel, ha fatto lo stessa identica cosa partendo per Ibiza. Cosa sta succedendo? Aria di crisi in corso oppure non è come sembra? Scopriamo le ultimissime news.

Uomini e Donne, nessuna crisi tra Manuel e Giulia

Su Instagram in queste ore, proprio Manuel Galiano ha voluto rasserenare i fan rispondendo “No! Tranquilli ragazzi” a chi chiedeva se lui e Giulia Cavaglia avessero litigato. Per far placare gli animi agitati poi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è tornato a postare scatti in compagnia della sua dolce metà. Una fotografia che li vede mano nella mano sorridenti e la didascalia che recita: “Do you know that deciding to take care of someone is an involuntary love declaration” (“Sai che decidere di prendersi cura di qualcuno è un’involontaria dichiarazione d’amore”). “Alla faccia delle pagine che scrivono che vi siete lasciati”, scrive una estimatrice tra i commenti. Al pensiero si aggiunge anche un’altra ammiratrice della coppia: “Questa foto è per tutti quelli che rompono i coglion* dalla mattina alla sera a dire che vi siete lasciati! Grazie, siete stupendi!”. E ancora: “Bellissimi, veri e innamorati l’uno dell’altra, questo è amore”. In conclusione, i fan della coppia pare proprio che possano stare sereni: la relazione tra Manuel e Giulia procede per il verso giusto.

