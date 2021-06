Uomini e Donne/ News 13 giugno, Marco Pistonesi: “Elisabetta e Luca? Se le cose…”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 13 giugno

Marco Pistonesi, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, nel corso dell’ultima parte della stagione, ha frequentato Elisabetta Simone che, chiusa la storia con Luca Cenerelli, ha provato a voltare pagina. Nonostante i primi appuntamenti siano andati bene, però, i due hanno chiuso la conoscenza. Nella vita di Elisabetta, infatti, è tornato Luca Cenerelli con cui si sente abitualmente anche se i due non hanno ancora deciso se riprovarci o meno. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Marco ha così parlato del rapporto con Elisabetta. “La settimana scorsa le avevo mandato un messaggio e lei, stranamente mi ha risposto il giorno dopo. Come avevo immaginato non mi aveva risposto perché era con Luca che è tornato con lei”, ha raccontato il cavaliere che, pur non essendo stato colpito dalla dama fisicamente, ha deciso di provarci comunque.

Veronica Ursida "A Uomini e donne non mi vogliono"/ "Sogno il Grande Fratello Vip!"

Marco Pistonesi: “Luca Cenerelli è un bravo ragazzo, ma non mi sembra molto concreto”

Dopo aver spiegato più volte di non essersi innamorato di Elisabetta Simone la quale non ha mai nascosto i propri sentimenti, Luca Cenerelli ha deciso di chiedere nuovamente un confronto alla dama la quale, dopo qualche dubbio, ha accettato di rivederlo provando ancora un sentimento nei suoi confronti. Da lì la scelta di chiudere la frequentazione con Marco Pistonesi che, al magazine ufficiale della trasmissione, ha dichiarato: “Penso che Luca sia un bravo ragazzo ma non mi sembra una persona molto concreta. Ha quarantasette anni e mi perline che ancora non sappia quello che vuole da lei, dopo mesi. Dall’altra parte, Elisabetta ha ammesso che se con me le cose fossero andate in maniera diversa, se fosse scattato il colpo di fulmine, non sarebbe tornata da lui”, ha spiegato il cavaliere che augura il meglio ad entrambi ammettendo che sarebbe felice per loro se la storia dovesse continuare.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 12 giugno: Gemma e Ida, estate insiemeElisabetta Simone: "Ho rivisto Luca dopo Uomini e Donne"/ "Mi ha detto che gli manco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA