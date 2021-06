Uomini e Donne/ News 15 giugno: Beatrice Buonocore prossima tronista?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 15 giugno

Chi sarà la prossima tronista di Uomini e Donne? Dopo Jessica Antonini, Sophie Codegoni e Samantha Curcio, protagoniste femminili del trono classico nel corso della stagione che si è conclusa da poche settimane, chi salirà sul trono di Uomini e Donne a settembre? Per scoprirlo dovremo aspettare la fine dell’estate, ma sul web, cominciano a circolare numerosi rumors. Come sempre, la redazione di Maria De Filippi potrebbe puntare su nomi nuovi o su ex corteggiatrici. In quest’ultimo caso sono diverse le candidate che potrebbero salire sul trono per trovare l’amore. La più gettonata resta Beatrice Buonocore, ex corteggiatrice di Davide Donadei. Per cinque mesi, Beatrice ha provato a conquistare il cuore di Davide il quale, tuttavia, al termine del percorso, le ha preferito Chiara Rabbia. Beatrice, con la sua dolcezza ed educazione, aveva conquistato grandi consensi sia tra il pubblico che tra gli stessa protagonisti di Uomini e donne, in primis Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sarà lei, dunque, la prossima tronista?

Carolina Ronca ed Eugenia Rigotti in pole?

Gli altri due nomi che potrebbero tornare a far parte del trono classico di Uomini e Donne in qualità di troniste sono quelli di Carolina Ronca ed Eugenia Rigotti, protagoniste della seconda parte della stagione come corteggiatrici, rispettivamente, di Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Entrambe hanno dato vita ad un percorso intenso e molto emozionante che, però, si è concluso con un nulla di fatto. Giacomo, infatti, a Carolina, ha preferito Martina Grado mentre Massimiliano, dopo essere stato indeciso fino all’ultimo giorno, ha scelto Vanessa Spoto. Entrambe sono comunque riuscite a lasciare un bel ricordo ed Eugenia, in particolare, ha conquistato la stima e la fiducia di Maria De Filippi che, in trasmissione, le aveva riservato bellissime parole. La redazione di Uomini e Donne, dunque, sceglierà tra Beatrice, Carolina ed Eugenia la nuova tronista?

