Uomini e Donne/ News 17 gennaio: martedì nuova registrazione, Davide sceglierà?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 17 GENNAIO

Martedì 19 gennaio, Davide Donadei, Sophie Codegoni e tutti i protagonisti del trono over di Uomini e Donne torneranno in onda per una nuova registrazione. Occhi puntati soprattutto sul tronista pugliese la cui scelta è attesa da diverse settimane. Il pubblico si aspettava di assistere al momento fatidico di Davide prima della pausa natalizia, ma il tronista ha chiesto ulteriore tempo prima di svelare il nome della ragazza con cui intende cominciare una vera storia d’amore lontano dalle telecamere. La sua conoscenza con Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, così, continua, ma il tentennamento di Davide sta facendo infuriare il web che, sotto una foto pubblicata dalla pagina Instagram di Uomini e Donne, punta il dito contro il tronista pugliese. “Speriamo scelga in fretta, non se ne può più di queste puntate di Dawson’s Creek”, “Mamma mia che noia. Il trono più lungo della storia”, “Il percorso infinito”, scrivono gli utenti.

NUOVI PRETENDENTI PER GEMMA GALGANI?

Grande attesa anche per il ritorno nello studio di Uomini e Donne di Gemma Galgani. La dama di Torino, chiuso definitivamente il capitolo Maurizio Guerci che ha deciso di chiudere definitivamente con lei. Gemma, però, si sta già guardando intorno dando il via ad una conoscenza con nuovi pretendenti. Nella nuova registrazione del dating show, la Galgani svelerà i risvolti delle sue nuove conoscenze? Anche Sophie Codegoni avrà il proprio spazio. Esattamente come Davide Donadei, anche la giovane tronista è rimasta con due soli corteggiatori. Dopo l’eliminazione di Antonio Borza, alla corte di Sophie, sono rimasti Giorgio e Matteo. Sophie, dunque, si sta avvicinando alla fatidica scelta e sono sempre più numerosi gli utenti convinti che sarà Matteo la scelta della Codegoni.





