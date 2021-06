Uomini e Donne/ News 17 giugno: Massimiliano e Vanessa, dedica d’amore e…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 17 giugno

Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone sempre più uniti e innamorati dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne. Negli scorsi giorni, si era diffusa la voce di una presunta crisi tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice che, tuttavia, con una foto e una dedica su Instagram hanno smentito tutto. Vanessa, infatti, sul proprio profilo, ha condiviso una foto scattata mentre si gode le coccole del fidanzato. “Rimaniamo sempre così, uniti, un po’ folli, con tanto amore e tanti desideri. Io resto e tu?“, ha scritto la Spoto ricevendo, tra i tanti commenti, anche quello di Massimiliano che ha scritto – “Buongiorno amore”. Attraverso le storie di Instagram, poi, l’ex corteggiatrice ha svelato di aver raggiunto Massimiliano per trascorrere qualche giorno con lui. La scorsa sera, però, si è concessa una cena con la sorella di Massimiliano con il quale, dunque, tutto procede a gonfie vele.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, amore dopo la lite

Giovani, belli e innamorati, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto hanno affrontato la fase dei primi litigi. A raccontarlo è stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, come racconta Coming Soon, ha svelato i litigi di una discussione avuta con il fidanzato. “Abbiamo già litigato. Mi ha detto di andare con calma e io l’ho presa male. Abbiamo litigato ma poi mi sono resa conto che aveva ragione”, ha ammesso la Spoto. “Tra noi c’è molta intesa. Mai mi sarei aspettata questo suo lato dolce e premuroso”, ha concluso l’ex corteggiatrice. Per tutte le coppie nate nella seconda parte della stagione di Uomini e Donne, dunque, l’amore continua. Oltre a Massimiliano e Vanessa, infatti, anche Giacomo Czerny e Martina Grado sono sempre più innamorati.

