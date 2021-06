Uomini e Donne/ News 18 giugno, Alessio Cennicola: “Samantha Curcio? Litighiamo ma..”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 18 giugno

Alessio Cennicola e Samantha Curcio formano una delle ultime coppie nate nello studio di Uomini e Donne. Dopo un percorso intenso, l’ex tronista ha scelto Alessio con cui la storia d’amore procede a gonfie vele. Tuttavia, non mancano le piccole discussioni da innamorati come ha raccontato lo stesso Alessio su Instagram dove i fans del programma di Maria De Filippi continuano a seguirlo con affetto. “Tra noi va molto bene, litighiamo e ci punzecchiamo perché è normale litigare ma facciamo subito pace. Spesso litighiamo per stupidaggini, ma dopo un’ora chiariamo sempre”, ha raccontato Alessio che è sempre più innamorato di Samantha. Sereni, felici e innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatore si mostrano spesso insieme regalando ai fans momenti della loro vita quotidiana.

Uomini e Donne/ News 17 giugno: Massimiliano e Vanessa, dedica d'amore e...

Alessio Cennicola: “Sono fortunato ad avere accanto Samantha”

Dopo aver discusso tanto durante la conoscenza nello studio di Uomini e Donne, Alessio Cennicola e Samantha Curcio hanno capito di essere molto innamorati. Pur non pensando ancora alla convivenza considerandola prematura, la coppia trascorre tantissimo tempo insieme come dimostrano le storie che pubblica spesso su Instagram. Sereno e felice di aver corteggiato e conquistato Samantha, Alessio ha ammesso di essere molto fortunato ad avere accanto una donna come la fidanzata. “Mi ritengo molto molto fortunato ad avere Samantha accanto, però c’è da dire che anche lei è un pochino fortunata”, ha aggiunto Alessio. Insomma, tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore, la storia procede a gonfie vele come dimostrano i sorrisi sui social. “Quanto vorrei farvi assistere ai momenti che precedono questi scatti. Le perle di saggezza si sprecano, AlessioVanity è molto più sciolto di me durante gli SCIUTING“, scirve Samantha nella didascalia che accompagna la foto qui in basso.

Sossio Aruta: “Intrappolato nella rete del Covid"/ "Persi 4 chili, sto malissimo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha Curcio (@la_samanthide)

LEGGI ANCHE:

Giacomo Czerny "Io e Martina Grado abbiamo pianto disperati"/ "Ci siamo separati e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA