Uomini e Donne/ News 18 settembre: Andrea Nicole confonde i corteggiatori

Uomini e Donne, anticipazioni e news 18 settembre

Andrea Nicole è stata sicuramente la protagonista della prima settimana della nuova stagione di Uomini e Donne. La tronista si è presentata al pubblico e ai corteggiatori raccontando il suo percorso di transizione ed incontrando i corteggiatori di cui, qualcuno, ha espresso dei dubbi sulla voglia di continuare a conoscerla. “Il corteggiarti è una cosa che mi blocca, mi fa strano, se non lo avessi saputo sarebbe stato diverso. Mi fa strano, è una cosa strana“, ha detto Alessio. “Non me la sento non voglio farti perdere tempo” ha aggiunto un altro.

Luigi Mastroianni e la fidanzata Anna: chi è/ "Lontana dalla tv. Mi ha fatto penare…"

Andrea Nicole si aspettava una reazione simile e si è tuffata nella conoscenza con Alessandro con cui la prima esterna ha lasciato buone sensazioni ad entrambi. Il percorso di Andrea Nicole è appena cominciato e sta già incuriosendo il pubblico che sta seguendo con interesse le sue vicende.

Uomini e Donne, Isabella Ricci nuova regina del trono over

Dopo anni di puntate dedicate a Gemma Galgani, quest’anno, Maria De Filippi dedica spazio anche ad Isabella Ricci che sta conquistando sempre di più non solo il pubblico, ma anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Durante le prime puntate della nuova stagione, tra Gemma ed Isabella c’è stata un’accesa discussione e la rivalità tra le due potrebbe aumentare qualora Giorgio Manetti dovesse decidere di tornare in trasmissione.

Angela Caloisi ancora in ospedale/ L'ex di Uomini e Donne "Dolori al petto, piangevo"

Parlando di Isabella Ricci, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha dichiarato: “La inviterei a cena. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante”.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli innamorati?/ Lui avrebbe tolto la fede...

© RIPRODUZIONE RISERVATA