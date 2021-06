Uomini e Donne/ News 2 giugno: Giacomo Czerny, la verità sul lavoro…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 2 giugno

Giacomo Czerny, quando ha deciso di accettare il trono di Uomini e Donne, non avrebbe mai immaginato che l’incontro con Maria De Filippi gli avrebbe cambiato la vita. Durante i mesi trascorsi sul trono del programma di canale 5, Giacomo non solo si è innamorato di Martina Grado che ha poi scelto e con cui sta vivendo una splendida storia d’amore, ma ha anche conquistato la stima degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, della redazione e, soprattutto, di Maria De Filippi. La conduttrice, dopo aver visto il filmato di presentazione che Giacomo ha realizzato personalmente, ha deciso di offrire un lavoro al tronista come videomaker nella sua redazione. Una grandissima opportunità per Giacomo che lavora proprio come videomaker e che potrebbe avere così la possibilità di realizzare i suoi sogni. Dal giorno in cui ha ricevuto l’offerta sono ormai passate alcune settimane. Czerny avrà già accettato l’offerta della De Filippi?

Gemma Galgani pronta a corteggiare le donne?/ Giorgio Manetti: "Credibilità zero!"

Giacomo Czerny, la verità sul lavoro offerto da Maria De Filippi

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Giacomo Czerny ha parlato dell’offerta ricevuta dalla padrona di casa di Uomini e Donne. “Maria mi ha offerto un’opportunità incredibile, sono senza parole. Grazie a lei non ho trovato solo l’amore, ma anche il lavoro che sognavo. Devo a lei la mia felicità”, ha spiegato l’ex tronista. Non poteva mancare un commento sulla storia che sta vivendo con Martina Grado. “Il nostro è amore, e non abbiamo paura di dirlo […] Inizialmente l’avevo definito folle perché c’erano un insieme di emozioni a cui non sapevo dare un nome, ora però è un amore vero perché lo stiamo vivendo liberamente. […] Sto scoprendo tante cose nuove che, nella mia testa, avevo già immaginato, provando a sognare come sarebbe stato nella vita di tutti i giorni”, ha aggiunto.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 1° giugno: Eugenia Rigotti sul trono?Uomini e donne non va in onda oggi, 31 maggio/ Estate da single per Gemma Galgani

© RIPRODUZIONE RISERVATA