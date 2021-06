Uomini e Donne/ News 22 giugno: Martina Grado stupisce Giacomo Czerny

Uomini e donne, anticipazioni e news 22 giugno

Amore a gonfie vele tra Martina Grado e Giacomo Czerny. La coppia di Uomini e donne è sempre più unita e innamorata. Dopo il lungo percorso affrontato nel programma di Maria De Filippi, la vita quotidiana sta unendo sempre di più l’ex tronista e l’ex corteggiatrice che, non vivendo nella stessa città, cercano in tutti i modi di stare insieme. La coppia continua così a far sognare i fans scambiandosi dolci dediche d’amore. Martina, in particolare, nelle scorse ore, ha dedicato un lungo post al fidanzato con cui sta vivendo la favola d’amore che sognava.

“Ci siamo detti cose, abbiamo vissuto cose che hanno fatto perdere valore al tempo. Un mese è solo un arco temporale composto da ore, giorni e settimane. Un battito, se intenso può durare un’ora. Un brivido, se intenso può durare un giorno. Le farfalle, se intense possono durare settimane. Con te ho una percezione del tempo distorta, sono avanti anni luce con ció che sento e ferma al nostro primo sguardo nel contempo. Mi mandi in tilt, questo è poco ma sicuro e io nel caos vivo.. vivo meglio”, ha scritto Martina emozionando tutti i fans.

Giacomo Czerny e Martina Grado, tutti pazzi per la coppia di Uomini e Donne

Tra le coppie di Uomini e Donne che si sono formate nella stagione che si è conclusa circa un mese fa, quella formata da Giacomo Czerny e Martina Grado è sicuramente tra le più amate. Ogni post dell’ex tronista o dell’ex corteggiatrice porta a casa migliaia di like e commenti. La dedica che Martina ha fatto a Giacomo, in particolare, ha collezionato più di 80mila like e tantissimi commenti. “Cavolo, se l’amore non siete voi… Io non so davvero cosa sia. Ho le palpitazioni solo a guardavi e a leggere queste parole”, “Adorabili nelle vostre manifestazioni d’amore l’uno per l’altro! Siete sempre stati avanti anni luce e continuate ad esserlo! Continuate così. Vi seguiamo perché crediamo nel vostro amore”, “I vostri sguardi hanno sempre detto tutto. Siete fottutamente belli, reali“, sono solo alcuni dei commenti dei fan.



