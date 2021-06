Uomini e Donne/ News 24 giugno: Matteo Ranieri futuro tronista?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 24 giugno

Chi saranno i tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne che tornerà in onda a settembre su canale 5? Con la redazione del programma di Maria De Filippi, attualmente impegnata con le registrazioni di Temptation Island 2021 che andrà in onda dal 30 giugno, ci sarà da aspettare ancora per scoprire eventuali indizi su quelli che saranno i nuovi protagonisti del trono classico. Come accaduto con Giacomo Cerny, Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, gli ultimi tronisti ad aver trovato l’amore nel programma di Maria De Filippi, anche a settembre, i nuovi tronisti dovranno dividere il proprio spazio con le dame e i cavalieri del trono over. Con il trono classico in crisi in termini di ascolti rispetto al trono over, Maria De Filippi ha lanciato l’idea vincente di unire i due troni mandando in onda in una sola puntata sia le vicende dei senior che quelle dei tronisti. Un’idea apprezzata dal pubblico che ora aspetta di conoscere i nomi dei nuovi tronisti.

Il nome in pole per il trono di Uomini e Donne è quello di Matteo Ranieri, corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni. La storia tra il corteggiatore e l’ex tronista è finita da un po’ e Matteo, essendo ufficialmente single, è entrato nella lista dei nomi che potrebbero essere scelti da Maria De Filippi e dalla redazione per il trono classico. A promuovere l’eventuale presenza sul trono di Matteo è Gemma Galgani. La dama di Torino, dopo aver seguito il percorso da corteggiatore di Matteo, a Uomini e Donne Magazine, pensando a Matteo sul trono, ha dichiarato: “Sì, mi piacerebbe tantissimo, se lo merita!”. Sarà l’ex scelta di Sophie Codegoni, dunque, il prossimo tronista di Uomini e Donne?

