Uomini e Donne/ News 29 maggio, Giorgio Manetti pazzo di Isabella!

Chi ha seguito Uomini e donne conosce bene anche Giorgio Manetti, l’ex cavaliere del trono over e anche di Gemma Galgani. Il toscano ha lasciato il programma ormai da un po’ trovando la felicità lontano dai riflettori della televisione e dello studio del programma ma sembra proprio che continui a seguire le peripezie dei suoi ex colleghi e, soprattutto, quelli delle dame che hanno a che fare proprio con la dama torinese. Proprio lui in queste ore è intervenuto sullo scontro con Isabella e soprattutto su quest’ultima che trova davvero molto vicina al suo canone di bellezza. Intervistato da Uomini e donne Magazine ha spiegato: “Isabella Ricci è una signora che se fossi stato nel programma avrei avuto piacer di conoscere. E’ sempre impeccabile, si comporta in modo pacato: è educata, non si espone, non perde il controllo. Mi sembra una persona valida…con le persone intelligenti è sempre bello dialogare [..] Isabella sta continuatamente dimostrando la sua intelligenza. Fossi stato all’interno del programma, avrei cercato di conoscerla meglio”. Questo sicuramente è un triangolo che avremo voluto vedere. (Hedda Hopper)

Carolina Ronca, la non scelta di Giacomo Czerny, pochi giorni dopo la conclusione della sua avventura come corteggiatrice di Uomini e Donne, racconta l’amarezza provata il giorno della scelta ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne. Carolina confessa di aver creduto davvero nella possibilità di poter vivere una storia d’amore con Giacomo di cui accetta le scelte, ma non condivide l’atteggiamento. “Giacomo ha fatto le sue scelte e io le rispetto. Certamente quello che mi aspettavo era una maggiore trasparenza nel percorso che abbiamo fatto, perché molto spesso quello che mi ha comunicato non corrispondeva alle sue azioni […] Non penso ci sia stata molta trasparenza da parte sua perché queste cose a quanto pare le sapeva già da un po’. Forse avrei evitato di costruirmi castelli in aria se, nel momento in cui l’aveva capito, me lo avesse comunicato”, ha spiegato Carolina.

Futuro a Uomini e Donne per Carolina Ronca?

L’avventura a Uomini e Donne è comunque servita a Carolina Ronca che ammette di essere una persona più forte dopo le tante emozioni vissute nel corso dei mesi trascorsi come corteggiatrice di Giacomo Czerny. “Quello che ho vissuto in questi mesi mi ha rafforzata. Non mi piace essere vicina nella vita, perché non si vive serenamente e bisogna anche essere sognatori per raggiungere risultati importanti […] “, ha spiegato Carolina che spera di trovare l’amore della sua vita anche se ammette che trovare la persona giusta non è affatto facile. “Ora riparto da me. Sono focalizzata nel raggiungere i miei obiettivi, voglio continuare a studiare. Nella sfera emotiva penso che trovare la persona giusta non sia facile, perché purtroppo le persone giuste, senza secondi fini, sono rare […] Non smetterò mai di credere nell’amore così come nelle relazioni e nella vita”, ha concluso Carolina. Per lei, l’estate porterà l’amore?

