Uomini e Donne/ News 4 giugno: Samantha Curcio, replica agli haters “Mi sono…”

Uomini e Donne, news 4 giugno: la replica di Samantha Curcio agli haters

Samantha Curcio, prima tronista curvy di Uomini e Donne, dopo un percorso emozionante sul trono, ha trovato l’amore scegliendo Alessio Cennicola. Tra i due, la storia d’amore procede a gonfie nonostante siano costretti a leggere commenti negativi nei confronti della tronista. Alessio è già sceso in campo per difendere la fidanzata la quale, grazie all’amore di Alessio, degli amici e della famiglia, sta conquistando sempre più fiducia in se stessa. Negli scorsi giorni, tuttavia, l’ex tronista ha deciso di rispondere con decisione a chi continua a commentare il suo aspetto fisico pubblicando una serie di foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza. “Mi sono sempre sentita una sfigata a stare in posa, non mi riesce, mi vergogno… Con l’aiuto delle mie amiche e di altre persone di cui ho stima ho imparato a capire che non c’è niente di male nel volersi sentire più belle, più Donne. L’importante è che oltre allo scatto ci sia dell’altro”, ha scritto la Curcio.

Samantha Curcio, l’attacco dell’ex corteggiatore Bohdan

Samantha Curcio, prima di scegliere Alessio Cennicola, è stata corteggiata da Bohdan Beyba il quale, a distanza di settimane dalla scelta, intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha dichiarato di essere rimasto deluso dall’atteggiamento dell’ex tronista. “Essere rifiutati non è mai bello, anche perché io sono cresciuto a suon di rifiuti. Diciamo che quel “no” mi ha molto provato: nel momento in cui ho realizzato di non essere stato scelto, la mia mente si è appannata […] Penso sia stata una delle cose più brutte che siano mai successe, sia nel programma che personalmente. È stato davvero spiacevole trovarmi in quella situazione”, ha spiegato l’ex corteggiatore. Samantha, felice accanto ad Alessio, deciderà di rispondere?

